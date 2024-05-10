Η Αντζελίνα Τζολί κατηγορείται ότι προσπάθησε να «δηλητηριάσει» τη σχέση των παιδιών της με τον Μπραντ Πιτ, λέγοντάς τους να αποφεύγουν τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια των επισκέψεων επιμέλειας, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ κατηγορείται ότι προσπάθησε να μπει «σφήνα» μεταξύ του εν διαστάσει συζύγου της και των έξι παιδιών τους μετά τον χωρισμό τους, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ένας πρώην σωματοφύλακας του ζευγαριού ισχυρίστηκε ότι η Τζολί πίεζε τα παιδιά της να αποφεύγουν τον Πιτ όταν είχε την επιμέλειά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωταγωνίστρια του «Tomb Raider» πούλησε το μερίδιό της στο γαλλικό οινοποιείο τους Chateau Miraval, αξίας 62 εκατ. δολαρίων, στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ το 2021, κάτι που ο Πιτ υποστηρίζει ότι ήταν αντίθετο με τη συμφωνία τους.

Ο 60χρονος Πιτ και η 48χρονη Τζολί έχουν εμπλακεί σε μια μακροχρόνια διαμάχη για το κτήμα Chateau Miraval, το οποίο παράγει ένα βραβευμένο αφρώδες ροζέ.

Ο σωματοφύλακας Tony Webb εργάστηκε για την οικογένεια για περισσότερα από 20 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2000, αλλά ισχυρίζεται ότι η Τζολί τον απέλυσε, αφού δύο εργαζόμενοι από το προσωπικό ασφαλείας του τάχθηκαν με το μέρος του Πιτ μετά τον χωρισμό τους.

Ο Tony Webb ισχυρίζεται, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ότι οι δύο συνάδελφοι ενημερώθηκαν από την προσωπική βοηθό της Τζολί ότι θα μηνυθούν, αφού προέκυψε ότι μπορεί να δώσουν στοιχεία στη μάχη του ζευγαριού για την κηδεμονία.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο αναφέρουν ότι ο συνάδελφος του Webb του είπε ότι άκουσε την Τζολί να ενθαρρύνει τα παιδιά να αποφεύγουν να περνούν χρόνο με τον Πιτ κατά τη διάρκεια των επισκέψεων για την επιμέλεια.

Οι συγκεκριμένες καταθέσεις αποτελούν μέρος των στοιχείων που έχει προσκομίσει ο διάσημος ηθοποιός, στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι η Τζολί είναι «υποκρίτρια και χρησιμοποιεί τα παιδιά στη μεταξύ τους διένεξη».

Πηγή: skai.gr

