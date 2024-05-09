Μεταβολή του καιρού στη χώρα με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα προς την Παρασκευή θα ενταθούν στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, τη βόρεια Εύβοια και τη βορειοανατολική Στερεά.

Αναλυτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από νωρίς το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σε όλες τις περιοχές πλην της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο και από τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Στερεά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στην Πελοπόννησο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλώνονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα στη βόρεια Εύβοια και την βορειοανατολική Στερεά θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ βορειοανατολικοί ενισχυόμενοι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, αλλά το βράδυ στην περιοχή της Λήμνου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 και τη νύχτα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται το απόγευμα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τμήματα τοπικά 5 και τη νύχτα στις Σποράδες βορειοανατολικοί 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις και μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ βορειοανατολικοί ενισχυόμενοι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Αρχικά στην κεντρική-ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανό κατά τόπους στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη βορειοδυτική χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 19 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

