Συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ έφυγε η πρόεδρος της δίκης δύο πολιτών με συνήγορο υπεράσπισης την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 16 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι. Ωστόσο η κ. Κωνσταντοπούλου εμπόδιζε την πρόεδρο της έδρας να φύγει φωνάζοντας «Δεν μπορείτε να δίνετε εντολές στον διάδρομο».

Αποτέλεσμα να παρέμβει η Αστυνομία και συνοδεία αστυνομικών να πάει η πρόεδρος στο γραφείο της.

Στο χώρο των δικαστηρίων πολίτες φώναζαν «αίσχος αίσχος ενώ αστυνομικοί προσήγαγαν έναν πολίτη και τον οδήγησαν στο κρατητήριο.

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου προσπάθησε να υποδείξει στους δημοσιογράφους να εισέλθουν στο κρατητήριο, όπου κρατείται με εντολή πολίτης, και να τραβήξουν φωτογραφίες.

Νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου μεταξύ άλλων κατηγόρησε την πρόεδρο ότι προσπάθησε να μην υπάρχει υπεράσπιση των κατηγορουμένων, και ότι «εξόντωσε» τον έναν μάρτυρα, ο οποίος έπαθε έμφραγμα.

Επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την πρόεδρο ότι παρανομεί και ότι υπαγορεύει στον Γραμματέα το τι να γράψει στα πρακτικά, ενώ πολίτες που βρίσκονταν στο ακροατήριο, προσέγγισαν την έδρα προκειμένου να δουν το βίντεο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, η πρόεδρος ζήτησε από τους αστυνομικούς να πάρουν το κινητό της Ζωής Κωνσταντοπούλου, διότι η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» την έβγαζε φωτογραφίες.

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από e-thessalia.gr, volosday.gr

Πηγή: skai.gr

