Για ιδιωτική επίσκεψη θα βρεθεί την Κυριακή, 12 Μαΐου στην Αθήνα ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα, την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη σύλληψη του Φρέντη Μπελέρη, υποψήφιου τότε δημάρχου Χειμάρρας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι «ανυπομονώ να συναντηθούμε με μεγάλη υπερηφάνειά με όλους εσάς, Αλβανούς της Ελλάδας» και ψάχνει χώρο για τη συγκέντρωση της αλβανικής κοινότητας στην Αθήνα.

Ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν έχει ευοδωθεί η προσπάθεια του.

Μετά την αρνητική απάντηση που πήρε από το Christmas Theater του Γαλατσίου (λόγω εργασιών και προγραμματισμένων εκδηλώσεων) , πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζήτησε χώρο στο ΣΕΦ, χωρίς ωστόσο επιτυχία (πάλι λόγω εργασιών).

Την ίδια ώρα, τα αλβανικά ΜΜΕ παίζουν ως δεδομένη τη συγκέντρωση στην Αθήνα, προβάλλοντας και σχετικά σποτ.

