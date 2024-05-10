Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη λεωφόρο Κηφισίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 11-5-2024 έως 30-6-2024 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 18:00΄ (πλην των ωρών κοινής ησυχίας) στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου, έως το ύψος της συμβολής της με τον οδικό αριθμό 241, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχής δήμου Κηφισιάς.

Κατά τις παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Επιπρόσθετα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, το χρονικό διάστημα από 13-5-2024 έως 30-6-2024 και κατά τις ώρες 09:00΄ έως 19:00΄ (πλην των ωρών κοινής ησυχίας), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αδριανού, έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Στεφάνου Δέλτα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής δήμου Κηφισιάς.

Κατά τις παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.