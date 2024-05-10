Έτοιμος να διεκδικήσει το 25ο Κύπελλο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν άνετα 18-7 τον Πανιώνιο στον δεύτερο ημιτελικό του Final 8 στον Λαιμό και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου το Σάββατο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης στον 32ο τελικό της ιστορίας τους.



Με «όπλο» την άμυνά τους, οι Πειραιώτες περιόρισαν στο ελάχιστο τα ατού των «κυανέρυθρων» κι, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, απέκτησαν από νωρίς μια διαφορά, αυξάνοντάς τη στα δυο τελευταία οκτάλεπτα.

0-3, 3-4, 2-5, 2-6Γαλανίδης, Κοπελιάδης 2, Μπουζαλάς, Γκιουβέτσης 1, Παπάκος Γ., Γραμματικός 1, Καλαϊτζής, Μοσκόφ 2, Μουρίκης 1, Γούνας, Σοφός Κ., Καπετανάκης, Λιμαράκης, ΠαυλοστάθηςΖερδεβάς, Βάμος 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης 2, Δερβίσης, Μπούσλιε, Αλαφραγκής 1, Δήμου Τ. 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Δαμίγος, Γκίλλας 2

