Σε… Παναθηναϊκούς ρυθμούς ακόμα και όταν δεν βρίσκεται στο παρκέ, συνέχισε να κινείται ο Κώστας Σλούκας.



Ο αρχηγός των «πράσινων» έμεινε εκτός του αγώνα με τον Προμηθέα εξαιτίας της θλάσης που τον ταλαιπωρεί.



Έδωσε όμως κανονικά το «παρών» στο ΟΑΚΑ και μάλιστα πρωταγωνίστησε σε ένα όμορφο στιγμιότυπο στο ημίχρονο του ματς.



Τότε που η κάμερα τον κατέγραψε να τραγουδάει μαζί με την κόρη του τον ύμνο του Παναθηναϊκού.

