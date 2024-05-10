Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική και φέτος -δεν είναι η πρώτη φορά- έχει «εισχωρήσει» στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, με αρκετούς από τους φιναλίστ να αναφέρονται στις συνεχιζόμενες παγκόσμιες διαμάχες.

Ο Λετονός Dons, του οποίου το τραγούδι «Hollow» αναφέρεται στην ανασφάλεια, ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να «ρίξει» φως στο ταραγμένο γεωπολιτικό τοπίο.

Εμφανιζόμενος σε συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση των χωρών που πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό, απάντησε σε ερώτηση ΜΜΕ της χώρας του για το ποιο μήνυμα θέλει να στείλει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ο ίδιος απάντησε: «Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή μέρα στη ζωή μου. Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανος που είμαι μέλος του λετονικού έθνους.

Η Λετονία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει το σχήμα πεταλούδας. Οι πεταλούδες συμβολίζουν την ελπίδα και την ελευθερία, διότι για να είσαι πεταλούδα πρέπει να πετάς και να είσαι ελεύθερος. Κάθε χώρα στον κόσμο αξίζει να είναι ελεύθερη». Έλαβε ένα δυνατό χειροκρότημα μέσα στην αίθουσα.

H Eurovision -που είναι ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός στον κόσμο- διεξάγεται με φόντο δύο πολέμους, με συνεχιζόμενες μάχες τόσο στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022 όσο και στη Γάζα λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό τα τελευταία δύο χρόνια, με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) να δηλώνει ότι απομακρύνθηκε από τον διαγωνισμό, αφού χρησιμοποίησε επανειλημμένα τα ραδιοτηλεοπτικά της κανάλια ως εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας.

Με φαρυγγίτιδα η Μαρίνα Σάττι, αλλά η μικρή μας σοπράνο έφερε καλή… ζαριά

Φέτος, υπήρξαν πολλές εντάσεις και παρατράγουδα, με ανθρώπους που ζητούσαν να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό λόγω των ενεργειών του στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Ωστόσο, η EBU δήλωσε ότι, σε αντίθεση με τη Ρωσία, το Ισραήλ δεν έχει παραβιάσει κανέναν ραδιοτηλεοπτικό κανόνα και έτσι θα παραμείνει στο σόου. Όπερ και εγένετο…



Ομάδες υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες στο Μάλμε της Σουηδίας, την πόλη που φιλοξενεί τον διαγωνισμό. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Μάλμε ήταν δρακόντεια, ενώ, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, επιστρατεύτηκαν επιπλέον αστυνομικοί από τη γειτονική Δανία και τη Νορβηγία.

Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί, ότι η Eden Golan που εκπροσωπεί το Ισραήλ, ερωτηθείσα από το πολωνικό ραδιόφωνο για το αν πιστεύει ότι προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων με την παρουσία της στην εκδήλωση, υπήρξε παρέμβαση του συντονιστή και Σουηδού παρουσιαστή Jovan Radomir. Απευθυνόμενος στην Eden Golan της είπε ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει αν δεν το επιθυμούσε.

Ωστόσο, η 20χρονη τραγουδίστρια απάντησε, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είμαστε όλοι εδώ για έναν και μόνο λόγο. Και η EBU λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για να γίνει αυτό ένα ασφαλές και ενωμένο μέρος για όλους. Και έτσι, νομίζω ότι είναι ασφαλές για όλους, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ». Η απάντησή της έγινε, επίσης, δεκτή με χειροκροτήματα. Μετά την πρόκριση του Ισραήλ στην τελική φάση, οι στοιχηματικές του αποδόσεις έχουν εκτοξευθεί, τοποθετώντας το στη δεύτερη θέση για τη νίκη.

Η Golan ρωτήθηκε επίσης ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο της ερμηνείας της και απάντησε: «Δεν θα έλεγα ότι κάποιο σημείο είναι δύσκολο. Μου αρέσει να παίζω. Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γι' αυτό και μου δόθηκε ένα δώρο από τον Θεό για να μοιραστώ και να κάνω τους ανθρώπους να νιώσουν κάτι και να αγγίξω τις ψυχές των ανθρώπων. Και αυτό ακριβώς κάνω.

Φυσικά, υπάρχει άγχος, νεύρα και ενθουσιασμός και πολλά, πολλά πράγματα γύρω μου και σκέψεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, είμαι πολύ συγκεντρωμένη και βγαίνω στη σκηνή και προσπαθώ να ξεχάσω τα πάντα γύρω μου και να τα δώσω όλα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Μότο έγινε, επίσης, και ένα ερώτημα, το οποίο απηύθυναν στον Ολλανδό Joost Klein: «Πιστεύετε ότι το τραγούδι σας μπορεί να μας ενώσει όλους με τη μουσική;». Ο 26χρονος καλλιτέχνης απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Αυτή είναι μια καλή ερώτηση για την EBU».

Το τραγούδι του «Europapa» φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των στοιχηματικών εταιρειών, αλλά ας περιμένουμε μέχρι το Σάββατο.

Η απάντηση της Μαρίνας Σάττι σε Τούρκο δημοσιογράφο

Η Μαρίνα Σάττι κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα και στη συνέντευξη Τύπου που διαδέχθηκε την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision. Τούρκος δημοσιογράφος ρώτησε την Ελληνίδα ερμηνεύτρια: «Απόψε εκπροσώπησες όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Aπόψε μας ένωσε πραγματικά η μουσική. Τι σκέφτεσαι επ’ αυτού;».

Με τη Μαρίνα Σάττι να του απαντά: «Αγαπάμε πραγματικά την Τουρκία και θέλω να επαναλάβω εδώ, απόψε κάτι που έχω ξαναπεί. Είχα έναν δάσκαλο μουσικής που μου δίδασκε κλίμακες (σκάλες) από την ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, ακούγαμε τραγούδια από την Τουρκία, την Ελλάδα, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς γίνεται να έχουν τόσα κοινά και ποιες είναι οι διαφορές τους.

Ο δάσκαλος μου, μού είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πως η ηλικία της κουλτούρας και των παραδόσεων αυτής της περιοχής του κόσμου, είναι πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία των συνόρων μεταξύ αυτών των χωρών. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, μοιραζόμαστε πολλά. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστώ πολύ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.