Νέα Αριστερά: Ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ξανά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στον πάγο

«Ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ξανά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στον πάγο. Αποφάσισε προφανώς να κρεμάσει το φιλελεύθερο κοστούμι στην ντουλάπα και να πειθαρχήσει στις κραυγές και τις απειλές των ακροδεξιών στο κόμμα του και στις σκοταδιστικές φωνές εντός της εκκλησίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης.

«Το αυτονόητα δικαιώματα και η ισότητα των πολιτών δεν μπορούν να περιμένουν τις καθυστερήσεις και τα παιχνίδια ισορροπιών του κύριου Μητσοτάκη. Η κοινωνία θα προχωρήσει. Εκείνος ας μείνει με τους ακραίους ιερείς, τον κύριο Βορίδη, τη Νίκη και τον κύριο Βελόπουλο» σημειώνεται στην ανακοίνωση.



«Γάμος για όλ@, με πλήρη δικαιώματα, ανάμεσα τους και την τεκνοθεσία, τώρα» καταλήγει η Νέα Αριστερά.

Σημειώνεται ότι o κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους «αν υπάρχει ορατότητα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».



«Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα» απάντησε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.