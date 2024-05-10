Λογαριασμός
«Δικαιούμαστε μια καλύτερη ζωή. Μαζί θα παλέψουμε»: Στο συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ ο Στέφανος Κασσελάκης

"Απέναντι στην κατασκευασμένη εικόνα ανάπτυξης βρίσκονται τόσες ανθρώπινες ιστορίες, τόσες ζωές"

Κασσελάκης

Στο συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο Σύνταγμα βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης. 

"Στο συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Πλάι στις 700 οικογένειες που από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται στον δρόμο μετά από απόφαση της ΝΔ. 
Απέναντι στην κατασκευασμένη εικόνα ανάπτυξης βρίσκονται τόσες ανθρώπινες ιστορίες, τόσες ζωές. Βρίσκεται η σκληρή πραγματικότητα. Δικαιούμαστε μια καλύτερη ζωή. 
Μαζί θα παλέψουμε" αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στο Χ.

TAGS: ΛΑΡΚΟ Στέφανος Κασσελάκης ΣΥΡΙΖΑ
