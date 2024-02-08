Επεισοδιακή ήταν η σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ που είχε ως θέμα τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγοντας τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα, επιχειρηματολόγησε για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Ωστόσο οι τόνοι ανέβηκαν όταν η βουλευτής Δυτικής Αθήνας Νάντια Γιαννακοπούλου, αναφέρθηκε σε προηγούμενη τοποθέτηση (από την περασμένη συνάντηση) του βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Ιλχάν σε προηγούμενη συνεδρίαση. Και αυτό γιατί ο κ. Ιλχάν τοποθετήθηκε λέγοντας πως γνωρίζει ότι η θέση της παράταξης είναι υπέρ του ναι, αλλά «κάποιοι από εμάς που έχουμε θέμα πρέπει να πάμε στην αποχή» υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν είναι κακό για να υπάρχει περιθώριο στις τοπικές κοινωνίες. «Δεν υπάρχουν βουλευτές α' και β' κατηγορίας, τι είμαστε εμείς για να παίρνουμε όλο το ζόρι επάνω μας;»

Επίσης πρόσθεσε αφήνοντας αιχμές ότι «κάποιοι σύρονται από μητροπολίτες».

«Άσε την εκκλησία, αυτό είναι θέμα συνειδησιακό στο οποίο πρέπει να γίνει ενημέρωση» της απάντησε ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας.

Τον λόγο πήρε τότε ο Πάρις Κουκουλόπουλος ο οποίος προσπάθησε να «ηρεμήσει τα πνεύματα» λέγοντας ότι υπάρχει χρόνος να συνεχιστεί η κουβέντα πριν τη ψηφοφορία στη Βουλή- η βουλευτής Δυτικής Αθήνας από την πλευρά της επέμεινε: «Δε θα μου πεις τι θα λέω ή τι θα κάνω- δεν είσαι ο μπαμπάς μου».

Καρφιά επίσης πέταξε η Νάντια Γιαννακοπούλου και κατά του Παύλου Χρηστίδη για τον όρο «pink washing» που χρησιμοποίησε σε ομιλία του για την κυβέρνηση. Ο κ. Χρηστίδης είπε δηλαδή ότι η κυβέρνηση κάνει pink washing φέρνοντας ένα νομοσχέδιο δικαιωματικό που αφορά την ΛΟΑΚΤΙ κοινότητα για να κρύψει τα υπόλοιπα, όπως το κράτος δικαίου. «Δεν έπρεπε να αναφερθείς σε pink washing» φέρεται να είπε η κυρία Γιαννακοπούλου για να απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης: «Μα ο Χρηστίδης το έχει πάρει όλο επάνω του το θέμα του Κράτους Δικαίου και δικαιώθηκε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο».

Απόφαση της σημερινής συνεδρίασης ήταν η επανάληψη της συζήτησης την προσεχή Τρίτη, όπου και θα φανεί αν υπάρξει μεταβολή στη θέση που ήδη έχουν διατυπώσει οι βουλευτές.

Να σημειωθεί ότι ενστάσεις για το νομοσχέδιο έχουν καταθέσει πάνω από 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ενώ τα «σίγουρα» ναι είναι 17 με το ανώτατο να φτάσουν τα 20-21.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.