Το αργότερο την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, καθώς ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει τη Δευτέρα από το ταξίδι του στο Βελιγράδι.

Στην επικείμενη συνάντηση αναφέρθηκε και ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ο οποίος, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, είπε ότι «προϋπόθεση του διαλόγου με τους αγρότες είναι οι ανοιχτοί δρόμοι, μισογεμάτο το ποτήρι, όλοι θέλουμε να βρούμε λύσεις»

Ο κ. Βορίδης είπε ότι η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό θα γίνει αλλά όχι τη Δευτέρα καθώς πρέπει να προσδιοριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας και «να ωριμάσουμε αυτά που σκεφτόμαστε για τους αγρότες».

Ακόμα είπε ότι υπάρχουν αιτήματα που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και αιτήματα θεσμικά και πολιτικά όπου υπάρχει συναντίληψη αλλά μένει να εξειδικευτούν όπως οι παράνομες ελληνοποιήσεις και η επαναδιαπράγματευση της ΚΑΠ.

Όπως είπε πίεζαν για περικοπές οι σοσιαλιστές ,οι πράσινοι και η αριστερά καθώς ήθελαν να περάσουμε γρήγορα στην πράσινη μετάβαση. Πρόσθεσε ότι εμείς στο θέμα της μετάβασης της αγροτικής οικονομίας είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και υπογράμμισε ότι θεωρεί ότι υπάρχει υποκρισία από την πλευρά της Αριστεράς στο συγκεκριμένο θέμα.

