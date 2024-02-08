Στην ώρα του πρωθυπουργού αύριο Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 10.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Βουλή προκειμένου να απαντήσει σε ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την στεγαστική κρίση. Συγκεκριμένα, η ερώτηση έχει θέμα: «Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη διαρκώς εντεινόμενη στεγαστική κρίση;».
Στις 12:30, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τίτλο «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη», στο Athenaeum Intercontinental.
Στις 17:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković, στο Μέγαρο Μαξίμου.
