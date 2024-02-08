Με ένα βίντεο και συγκεκριμένα παραδείγματα η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, απαντά στον υπουργό Παιδείας σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα όσα έκανε χθες η κυβέρνηση για στόματος του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη.

Συγκεκριμένα η κυρία Αυγέρη κατηγορεί την κυβέρνηση για ψέμματα αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ είναι αντίθετος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν αναλυθεί πολλές φορές. Η παρουσίαση του επικείμενου νομοσχεδίου από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, μας επιβεβαιώνει.

Γιατί; Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Κ. Πιερρακάκης (ΣΚΑΪ): «Για να είναι κάποιος υποψήφιος, θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει. Αυτό θα προκύπτει από τον μέσο όρο της επίδοσής του στα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει επί 0,8».

Ας δούμε τί σημαίνει πρακτικά αυτό που είπε ο υπουργός.

Στη Νομική Αθηνών ο τελευταίος επιτυχών εισάγεται σήμερα με 18.125 μόρια κατά μέσο όρο. Στη δε Νομική Κομοτηνής, ο τελευταίος εισάγεται με μέσο όρο 16.985 μόρια. Με το νόμο της ΝΔ, θα εισάγεται στη Νομική Ιδιωτικού Πανεπιστημίου με μόλις 9.380 μόρια.

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ. Ο τελευταίος έχει μέσο όρο 18.820 μόρια. Σε αντίστοιχο Ιδιωτικό θα εισάγεται με μόλις 9.840 μόρια.

Ιατρική Αθηνών. Ο τελευταίος έχει μέσο όρο 19.000 μόρια και στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.300. Με πόσα μόρια θα εισάγεται κάποιος στην Ιατρική Ιδιωτικού Πανεπιστημίου; Με μόλις 9.300.

Η λαθροχειρία και τα ασύστολα ψέματα της κυβέρνησης φαίνονται ξεκάθαρα στους πίνακες. Όπως και η προσπάθειά της να ξεγελάσει και να εκμεταλλευτεί την αγωνία των νέων παιδιών και των γονιών τους.

Αποκρύπτει συνειδητά την αλήθεια, υποστηρίζοντας πως με όσα προτείνει εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των νέων σε όλα τα πανεπιστήμια. Ενώ την ίδια ώρα παραβιάζει πολλαπλά το Σύνταγμα.

Η κυβέρνηση των δήθεν «αρίστων» αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, ούτε για την πραγματική αριστεία, ούτε για την αξιοκρατία».

Πηγή: skai.gr

