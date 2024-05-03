Εκλογές στη Βρετανία: Πρώτη νίκη των Εργατικών έναντι των Συντηρητικών του Σούνακ

Το βρετανικό αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα κέρδισε μια κοινοβουλευτική έδρα στη βόρεια Αγγλία σήμερα, προκαλώντας βαριές απώλειες για τους κυβερνώντες Συντηρητικούς και σηματοδοτώντας την έναρξη αυτού που θα μπορούσε να είναι μια σειρά από επώδυνα εκλογικά αποτελέσματα για τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Η ηχηρή νίκη έδωσε τον τόνο για τις δύο ημέρες κατά τις οποίες θα γίνουν γνωστά εκλογικά αποτελέσματα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ μπορεί να βρεθεί στον πρωθυπουργικό θώκο και να τερματιστούν 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων για πάνω από 2.000 έδρες σε τοπικές αρχές σε όλη την Αγγλία και να ψηφίσουν σε ορισμένες δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ άλλων και για την πρωτεύουσα Λονδίνο.

Οι ψηφοφόροι του Μπλάκπουλ κλήθηκαν να επιλέξουν τον νέο τους βουλευτή μετά την παραίτηση τον Μάρτιο του συντηρητικού Σκοτ Μπέντον εξαιτίας υπόθεσης λόμπινγκ. Ο υποψήφιος των Εργατικών Κρις Γουέμπ κέρδισε την έδρα με 10.825 ψήφους. Ο υποψήφιος των Συντηρητικών ήρθε δεύτερος με 3.218 ψήφους.

Ενώ τα κυβερνώντα κόμματα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις τοπικές εκλογές, η ήττα στο Μπλάπουλ και οι πρώτες ενδείξεις για απώλειες στο επίπεδο τοπικών συμβουλίων θα ενισχύσουν τις ελπίδες των Εργατικών για σαρωτική νίκη έναντι των Συντηρητικών του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στις εθνικές εκλογές.

«Η συνταρακτική νίκη στο Μπλάκπουλ είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα σήμερα», δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

«Είναι μια μάχη όπου οι ψηφοφόροι είχαν την ευκαιρία να στείλουν έναν μήνυμα στους Συντηρητικούς του Ρίσι Σούνακ απευθείας, και το μήνυμα αυτό είναι μια συντριπτική ψήφος για αλλαγή».

Οι συντηρητικοί του Σούνακ υπολείπονται κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των Εργατικών στις περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Σούνακ σκοπεύει να προκηρύξει το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Τα αποτελέσματα για τους πρώτους 500 από τους 2.600 και πλέον τοπικούς συμβούλους έδειξαν ότι οι Εργατικοί καταγράφουν κέρδη σε βάρος των Συντηρητικών – κάτι που συμβαδίζει με την προεκλογική πρόβλεψη του υπουργού Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ για σημαντικές απώλειες για το κυβερνών κόμμα.

Αν και οι τοπικές εκλογές δεν προδικάζουν πάντα τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις βουλευτικές εκλογές, βαριά ήττα θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις εντός του Συντηρητικού Κόμματος για την ηγεσία του Σούνακ και την προοπτική απώλειας της εξουσίας.

Η έκταση των αντιδράσεων αυτών θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα σε δύο δημοτικές αναμετρήσεις όπου οι Συντηρητικοί ελπίζουν να δείξουν ότι μπορεί να κρατήσουν τα ποσοστά τους στην κεντρική και τη βορειοανατολική Αγγλία.

Το αποτέλεσμα για την Τις Βάλεϊ αναμένεται σήμερα, ενώ ο δήμαρχος του Γουέστ Μίντλαντς θα ανακοινωθεί αύριο. Το αποτέλεσμα στο Λονδίνο, όπου ο εν ενεργεία δήμαρχος Σαντίκ Καν αναμένεται να εξασφαλίσει μια ακόμα θητεία, πρόκειται να γίνει γνωστό αύριο Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

