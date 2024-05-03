Ο Μελ Μπρουκς και η Κίντα Μπράνσον θα τιμηθούν στην τελετή απονομής των Peabody Awards

O ηθοποιός κωμικός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς θα τιμηθεί με το φετινό Βραβείο Πίμποντι Επιτεύγματος Σταδιοδρομίας των Peabody Awards.

Η σεναριογράφος, παραγωγός, ηθοποιός και κωμικός της σειράς «Abbott Elementary» Κίντα Μπράνσον θα παραλάβει το βραβείο Πρωτοπορίας της Εθνικής Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (NBA).

Τόσο ο Brooks όσο και η Μπράνσον επιλέχθηκαν από την επιτροπή των Peabody Awards με ομόφωνη ψηφοφορία και θα τιμηθούν στην 84η τελετή των Ετήσιων Βραβείων, στις 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety.

«Ο Μελ Μπρουκς δεν είναι μόνο ένας από τους πιο αγαπημένους κωμικούς όλων των εποχών, αλλά κυριολεκτικά έθεσε τα πρότυπα για την τηλεοπτική κωμωδία από τις πρώτες μέρες της. Στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το θέατρο και τις ηχογραφήσεις, ο κύριος Μπρουκς είναι πρωταθλητής. Και η Κίντα Μπράνσον έχει αναδειχθεί ως μια αναζωογονητικά δημιουργική δύναμη στην τηλεοπτική κωμωδία» δήλωσε ο Τζέφρι Τζόουνς εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού που απονέμει τα βραβεία. «Είμαστε περήφανοι που τιμάμε τον Μελ και την Κίντα όχι μόνο για την εξαιρετική συνεισφορά τους ως αφηγητές, αλλά ιδιαίτερα για τη χρήση της κωμωδίας για να πουν ιστορίες που έχουν σημασία, εμπλουτίζοντας τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

