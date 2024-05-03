«Φέτος θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η κλιματική κρίση είναι εδώ» δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο διεθνές πρακτορείο Associated Press. «Είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, υπάρχει ξηρασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί και πέρυσι αντιμετωπίσαμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο και έχουμε προετοιμαστεί με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας για να τα καταφέρουμε» πρόσθεσε ο υπουργός, εξηγώντας ότι το νέο επιχειρησιακό δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνδυασμό με εκπαίδευση και πρόληψη, είναι η τακτική που θα ακολουθήσει φέτος η Πολιτική Προστασία.

«Η πρόληψη είναι πολύ βασική για εμάς» τόνισε, επισημαίνοντας την καθοριστική σημασία της διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών που γίνεται στα δάση και στις περιαστικές περιοχές από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και από ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Το ρεπορτάζ του Associated Press αναφέρεται και στους νέους εξοπλισμούς που θα αρχίσει να παραλαμβάνει από την επόμενη χρονιά η χώρα μας μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. «Η Ελλάδα ξεκίνησε την υλοποίηση ενός προγράμματος, ύψους 2,1 δισ. ευρώ για να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην αντιμετώπιση καταστροφών. Νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, drones, πυροσβεστικά οχήματα, δίκτυο αισθητήρων, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και τεχνητή νοημοσύνη» είναι μόνο κάποια παραδείγματα από τις προμήθειες που θα παραλάβει η Ελλάδα, σημειώνει στο ρεπορτάζ του το διεθνές πρακτορείο.

Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στη φετινή εκπαίδευση των πυροσβεστών και των δασοκομάντος, οι δυνάμεις των οποίων φέτος έχουν υπερδιπλασιαστεί. «Η αντιπυρική περίοδος στην Ελλάδα ξεκινάει επισήμως την 1η Μαΐου, αλλά δεκάδες φωτιές αντιμετωπίζονταν καθημερινά τον περασμένο μήνα, όπου οι θερμοκρασίες ξεκίνησαν να αγγίζουν τους 30 βαθμούς από το τέλος Μαρτίου - σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που έχουν καταγραφεί την περασμένη δεκαετία», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ του πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

