Record: «Ανανεώνει με τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης»

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη εμφανίζεται σε πορτογαλικά Μέσα, με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του επιθετικού του Παναθηναϊκού, να έχουν δει εδώ και καιρό το φως τη δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά ωστόσο, η «Record» αναφέρει ότι ο 24χρονος φορ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «πράσινους», κάνοντας μάλιστα λόγο για απολαβές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως που θα του αποφέρει το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει.

Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα γίνεται ξανά λόγος για το έντονο ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ, ενώ τονίζεται ότι παρότι υπάρχει νέο συμβόλαιο στο τραπέζι, δεν έχει κλείσει οριστικά η πόρτα της εξόδου του Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

