Όλα δείχνουν… Εθνική με Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Προολυμπιακό

Η σεζόν των Μπακς ολοκληρώθηκε άδοξα μετά τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ με 4-2 από τους Πέισερς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω του τραυματισμού που υπέστη τέσσερα παιχνίδια πριν το τέλος της regular season, στις 10 Απριλίου απέναντι στους Σέλτικς, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την ομάδα του σε κανένα ματς έκτοτε και ρεαλιστικά οι πιθανότητες πρόκρισης χωρίς τον κορυφαίο τους παίκτη ήταν ελάχιστες.

Ο Greek Freak απέφυγε μεν τη ζημιά στον αχίλλειο, αλλά το πρόβλημα σε γάμπα και πέλμα δεν του επέτρεπε να μπει στη δράση και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Πάντως το πρόβλημά του δεν είναι τόσο σοβαρό ώστε να του στερήσει τη συμμετοχή στο Προολυμπιακό Τουρνουά. Μάλιστα, αν οι Μπακς προκρίνονταν στον δεύτερο γύρο των playoffs, ο 29χρονος άσος θα είχε πιθανότητες να αγωνιστεί στη σειρά με τους Νικς. Άλλωστε κι ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς, πριν το Game 6 είχε των Μπακς είχε πει πως ήταν πολύ κοντά στην επιστροφή στη δράση.

Πλέον όμως ο Αντετοκούνμπο έχει όλο το χρόνο μπροστά του για να κάνει τις απαραίτητες θεραπείες, χωρίς βιασύνη, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση της Εθνικής ομάδας στο Προολυμπιακό Τουρνουά (2-7 Ιουλίου) στο ΣΕΦ. Η επιθυμία του να αγωνιστεί είναι δεδομένη και πλέον έχει μπροστά του ενάμιση μήνα μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία των Ελλήνων διεθνών.

Εκτός σοβαρού απροόπτου, λοιπόν, όλα δείχνουν πως μετά την απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 λόγω του χειρουργείου που έκανε στο γόνατο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ενισχύσει την «επίσημη αγαπημένη» στην προσπάθεια να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Άλλωστε και για τον ίδιο αποτελεί όνειρο να παίξει με την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει μπροστά του μια χρυσή ευκαιρία.

Σημειώνεται πως ο Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί ήδη πέντε καλοκαίρια με την Εθνική Ανδρών συμμετέχοντας στα Ευρωμπάσκετ του 2015 και του 2022, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και του 2019, καθώς και στο Προολυμπιακό Τουρνουά της Ιταλίας το 2016. Απουσίασε τρεις φορές λόγω ανωτέρας βίας: από το Ευρωμπάσκετ του 2017 και το Παγκόσμιο του 2023 λόγω τραυματισμού, ενώ έλλειψε και από το Προολυμπιακό του 2021, γιατί διεξαγόταν την ίδια ώρα που οι Μπακς έπαιζαν στα playoffs του ΝΒΑ κατακτώντας τελικά τον τίτλο.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του Προολυμπιακού Τουρνουά τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αίγυπτο. Οι δύο πρώτες ομάδες συνεχίζουν στα ημιτελικά, όπου η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σλοβενίας, Κροατίας ή Νέας Ζηλανδίας. Η ομάδα που θα επικρατήσει στον τελικό θα πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν η Εθνική προκριθεί θα βρει απέναντί της την Αυστραλία, τον Καναδά και την ομάδα που θα κερδίσει στο Προολυμπιακό στη Βαλένθια (δηλαδή μία από Λίβανο, Ανγκόλα, Ισπανία, Φινλανδία, Πολωνία και Μπαχάμες).

