Απάντηση στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από την πλευρά των δικηγόρων αναφορικά με την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών έδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί φοροκαταιγίδας σημειώνοντας ότι πρόκειται για ήπια μεταρρύθμιση που ως στόχο έχει «την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης χάριν όλων των πολιτών».

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει «στον πάντα καλοδεχούμενο διάλογο σχετικά με το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, προβάλλονται ορισμένες φορές ισχυρισμοί που οδηγούν σε εσφαλμένες γενικεύσεις και λανθασμένα συμπεράσματα».

Και αναφέρει συγκεκριμένα, «χωρίς να θέλουμε να απαντάμε σε κάθε παράδειγμα και αντιπαράδειγμα, θα ήθελα να πω δυο λόγια συνοπτικά για τα παραδείγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τους νομικούς:

* Το νέο σύστημα προσδιορισμού της εισφερόμενης εργασίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα αυξημένα έξοδα όταν έχουμε μεγάλους τζίρους, αλλά και τους μικρούς τζίρους γιατί μπορεί να υποδηλώνουν απόκρυψη ύλης.

* Συνεπώς, οι περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες η ελάχιστη αμοιβή είναι μεγαλύτερη από τον δηλωθέντα τζίρο θα πρέπει να είναι αυτές στις οποίες ο τζίρος είναι χαμηλός. Πράγματι από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει πως μεγαλύτερο φορολογητέο από τον τζίρο όταν αυτός ξεπερνάει τον μέσο όρο του ΚΑΔ (δηλαδή τα Euro21.131), έχουμε σε εννιά (9) περιπτώσεις! Ας σημειωθεί πως με δεδομένο πως ο μέσος όρος είναι πάνω από τις 21.000, τα παραδείγματα με αυξήσεις λόγω τζίρου στις 15.000 που κυκλοφόρησαν δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.

* Ακόμη και αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις όμως, θα τις εξετάσουμε ώστε να δούμε αν δικαιολογούνται ή αν χρειάζονται βελτιώσεις στην μεθοδολογία υπολογισμού.

* Σε καμία όπως περίπτωση δεν δικαιολογούνται χαρακτηρισμοί όπως φοροκαταιγίδα ή άλλες υπερβολικές και μικροπολιτικά υποβαλλόμενες περιγραφές και εκφράσεις.

Σε κάθε περίπτωση σχετικά με την επιβάρυνση των νομικών:

- η μέση φορολογική επιβάρυνση από 27% του εισοδήματος πέφτει στο 21% από το 2025. Ακόμη και αν συνυπολογιστεί το προσωρινό τέλος επιτηδεύματος η επιβάρυνση βρίσκεται στο 23% για το 2024!

- Το 30% των δικηγόρων θα δει μείωση φόρου μεσοσταθμικά Euro577.

- Το 12% δεν θα δει αλλαγή στην φορολογική επιβάρυνση.

- Το 58% θα δει αύξηση επιβάρυνσης κατά μέσο όρο στα Euro919.

- Αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα γενικά στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε στη συνέντευξη τύπου, η επιβάρυνση είναι μάλλον ηπιότερη.

Κάθε καλόπιστη κριτική είναι δεκτή αρκεί να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία.

Από την αρχή ξεκαθαρίσαμε, ότι στόχος αυτού του Νομοσχεδίου είναι η εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης χάριν όλων των πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίσουμε να κινούμαστε, πρόθυμοι να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη κάθε τεκμηριωμένο αντίλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

