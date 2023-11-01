Φάμελλος : Η κυβέρνηση νομοθετεί τον κομματισμό στη δημόσια διοίκηση, νομοθετεί το ρουσφέτι

Έντονη κριτική για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, την οικονομία, αλλά και τη στάση της κυβέρνησης για τη Γάζα, άσκησε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή επί του προαναφερθέντος νομοσχεδίου.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί τον κομματισμό στο κράτος και πως το νομοσχέδιο ορίζει τις διοικήσεις με βάση κομματική εντολή, το οποίο συνδέεται με το «σχέδιο» της «κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος» προς «κολλητούς».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ξεκίνησε την τοποθέτηση του σχολιάζοντας ότι του έκανε εντύπωση που ο πρωθυπουργός «δεν είπε κουβέντα γι' αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας και στη Γάζα». Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε ότι «είναι απόλυτα καταδικαστέες τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς κατά αμάχων» και πως δεν μπορεί να υπάρχει «νομιμοποίηση σε επιχειρήσεις που δημιουργούν σε ακόμα περισσότερους νεκρούς παλαιστίνιους αμάχους. Δεν μπορεί το αναγνωρισμένο δικαίωμα στην αυτοάμυνα να παραβιάζει και μάλιστα βάναυσα, το ανθρωπιστικό δίκαιο». Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα έπρεπε να στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ για άμεση κατάπαυση πυρός, αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης και απελευθέρωση των ομήρων. Για επανεκκίνηση των συνομιλιών για τερματισμό της κατοχής και επίλυση της σύγκρουσης με ειρηνικό τρόπο στη βάση των συνόρων του 1967 με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους». Ο κ. Φάμελλος είπε ότι «είναι στρατηγικό λάθος με επικίνδυνες προεκτάσεις για τη χώρα και ντροπή για τον ελληνικό λαό ο Έλληνας πρωθυπουργός να μην ακολουθεί την ισορροπημένη στάση άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας, της Ισπανίας της Πορτογαλίας…». «Να συναντά μόνο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και όχι τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης. Να δηλώνει πως ό,τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρώπινο κόστος ή ότι ‘η ανθρωπιστική εκεχειρία πρέπει να επιβληθεί όταν είναι απαραίτητη'. Να μην καταδικάζει τον θάνατο αμάχων στην Μονή Αγίου Πορφυρίου. Να απέχει από ψήφισμα του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός», συνέχισε.

Σημείωσε ότι «το συμφέρον της Ελλάδας επιβάλλει να προωθήσει την ειρήνη, την σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της. Όχι να βασιζόμαστε στη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική του δεδομένου συμμάχου, εις βάρος των συμφερόντων της χώρας μας».

Ο κ. Φάμελλος σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός σήμερα επιχείρησε να αλλάξει την ατζέντα από την ακρίβεια, από την ανασφάλεια της κοινωνίας, «όμως η ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης έχει αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, μας απομακρύνετε συνεχώς από το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών, σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι «σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος απειλείται ο πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, δημόσια και με ωμότητα από κυβερνητικά στελέχη, όπως κατήγγειλε ο .κ Ράμμος στην Επιτροπή LIBE του ΕΚ». "Όπως δεν μπορώ να δεχτώ ότι διώκονται στην Ελλάδα μέλη μιας Ανεξάρτητης Αρχής γιατί ασκούν τη συνταγματική τους υποχρέωση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι στη χώρα μας η κυβέρνηση με το ακροδεξιό δεκανίκι της Ελληνική Λύσης παρενέβη με μαθηματικές αλχημείες και άλλαξε τη σύνθεση της ΑΔΑΕ μόλις μια μέρα πριν από τη διενέργεια συνεδρίασης της Αρχής που θα επέβαλε πρόστιμο στην ΕΥΠ για τις παράνομες παρακολουθήσεις, για τις οποίες και το Μαξίμου είναι μπλεγμένο και αυτό έχει αποδειχτεί», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τη Δικαιοσύνη «αλλά μας δημιουργούν ανησυχίες οι καθυστερήσεις της Δικαιοσύνης». Σχολίασε ειδικότερα πώς είναι δυνατόν 18 μήνες να μην έχουν κληθεί μάρτυρες οι θιγόμενοι και καταγγέλλοντες, ενώ καλούνται ως διωκόμενοι μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής». Πρόσθεσε ότι επίσης εδώ και πολλούς μήνες «δεν έχει γίνει διασταύρωση των στοιχείων των 92 τηλεφώνων που δέχτηκαν επίθεση από το κακόβουλο λογισμικό με τους παρακολουθούμενους από την ΕΥΠ». Ρώτησε ακόμα γιατί δεν έχουν κληθεί αυτοί που ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι ήταν απαράδεκτη η επιλογή τους η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις και για τα περί παρακολούθησης του αρχηγού του στρατεύματος «ή δεν σας ενδιαφέρει ότι από τις τις λίστες που διακινούνται για το predator υπάρχουν μέσα ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός 'Αμυνας και η εισαγγελέας της ΕΥΠ;».

Είπε ότι αυτές τις ανησυχίες εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνάντηση που είχαν χθες με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, «και ξεκαθαρίσαμε ότι θέλουμε ισχυρή δικαιοσύνη, ταχεία απόδοσης της δικαιοσύνης και αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου στην κοινωνία».

Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι υλοποιείται ένα σχέδιο του Μέγαρου Μαξίμου σε όλα τα πεδία, είτε στις ανεξάρτητες αρχές είτε στο επίπεδο της επιλογής διοικητών του δημοσίου για διάφορες θέσεις, «το σχέδιο του είναι να έχει την εξουσία να μοιράζει στους κολλητούς του το οικονομικό προϊόν της Ελλάδας».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση αντίληψη για «κράτος-λάφυρο», αναφέροντας ότι αυτό «φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης, όπου το 86% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε 36 μεγάλες εταιρείες. Σε εταιρείες δηλαδή που έχουν ήδη πρόσβαση σε δανεισμό, ενώ παράλληλα μεγάλη μερίδα της κοινωνίας φτωχοποιείται εξαιτίας της ακρίβειας». Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τη Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ξαναμπήκε σε ανοδική τροχιά τον Οκτώβριο (3,9%), ενώ στην Ευρωζώνη μειώνεται (2,9%) και πως «ενώ το εισόδημα των πολιτών συνεχώς μειώνεται η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να παρέμβει στα φαινόμενα αισχροκέρδειας». «Τώρα σας φταίει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οποία επίσης δεν στελεχώνετε», σχολίασε.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο, «που ορίζει τις διοικήσεις με βάση κομματική εντολή», σχετίζεται με αυτό το «σχέδιο» κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Μίλησε για fast track διαδικασία νομοθέτησης, «γιατί δεν θέλατε διάλογο, θέλετε να νομοθετήσετε τον κομματισμό στο δημόσιο στις θέσεις ευθύνης».

Είπε ότι το νομοσχέδιο «νομοθετεί τον κομματισμό στη δημόσια διοίκηση, νομοθετεί με το μανδύα του εκσυγχρονισμού κάτι που έκαναν με αισχρό τρόπο τα στελέχη της δεξιάς επί χρόνια στην Ελλάδα, νομοθετεί το ρουσφέτι» και την αντίληψη ότι «αν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου», ενώ «εισάγει και τον φόβο στη δημόσια διοίκηση». Είπε ότι έρχεται η κυρία Κεραμέως «να νομοθετήσει ότι στο δημόσιο πλέον και σε θέσεις ευθύνης θα επιλέγονται τα πρόσωπα με βάση επιτροπές που την πλειοψηφία θα έχουν κυβερνητικά στελέχη».

Σχολίασε ποια είναι η «επανάσταση» στην οποία αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης, «το να υποχωρούμε σε ένα κομματικό κράτος; Ή είναι εκσυγχρονισμός το να υπάρχουν μόνο μετακλητά στελέχη που επιλέγονται μέσα από συνεντεύξεις που δεν είναι δομημένες και με υποχώρηση των τυπικών προσόντων;». Σχολίασε ότι αυτό δεν είναι επανάσταση, αλλά βαθύτατος αναχρονισμός.

Σχολίασε ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα φαινόμενα «αυτοδιάψευσης» της ΝΔ, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπε, στο νομοσχέδιο του τουρισμού κατήργησε δυο διατάξεις που είχε ψηφίσει την προηγούμενη τετραετία και «τώρα φέρνετε την αποκαθήλωση του νόμου που εσείς είχατε νομοθετήσει, του 2020 που δεν εφαρμόσατε». «Έρχεται δηλαδή η κυρία Κεραμέως να μας πει ότι οι προηγούμενοι υπουργοί Εσωτερικών δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης», σχολίασε.

Είπε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια στον τομέα της δημόσια διοίκησης η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε ένα νέο πλαίσιο για την επιλογή προϊστάμενων (στον ν.4674/2020) «το οποίο εφαρμόσατε στο 1% των θέσεων ευθύνης» και ότι δεν εφάρμοσε το νέο νόμο για την επιλογή Διοικήσεων των ΝΠ του Δημοσίου (ν. 4735/20). Επιπλέον, συνέχισε, «ο αριθμός των μετακλητών εκτοξεύθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι αποδοχές τους αυξήθηκαν περίπου 70%». Επίσης «παράκαμψη του ΑΣΕΠ, παρέμβαση στο έργο των ανεξάρτητων αρχών και ‘πανδημία' απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και φίλους».

«Αφήνετε πίσω τους δικούς σας νόμους, αφήνετε πίσω ακόμα και την τεχνοκρατική επιστημονική προσέγγιση και επεκτείνετε τον συγκεντρωτισμό του επιτελικού κράτους παντού», είπε ο κ. Φάμελλος. Σημείωσε ότι, στον αντίποδα, «εμείς θέλουμε μία ισχυρή πολιτεία και αναπτυξιακό κράτος που να είναι σύγχρονο, ανθεκτικό και δίκαιο και προφανώς να ακολουθεί τους κανόνες δικαίου και του ΑΣΕΠ, ενός ισχυρού στελεχωμένου ΑΣΕΠ, μιας ανεξάρτητης και τεχνοκρατικής παρέμβασης στην επιλογή και την αξιολόγηση των καλύτερων για τις θέσεις ευθύνης». Είπε ότι όμως η ΝΔ θέλει για το δημόσιο 2.500 εκπαιδευμένους συμβασιούχους πυροσβέστες να «βγαίνουν από σήμερα στην ανεργία γιατί σταμάτησε η σύμβαση τους», ενώ «υπάρχουν 3.600 κενά στο οργανόγραμμα του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές με τη ΝΔ για το κράτος και τη δημόσια διοίκηση: «Εμείς κινούμαστε με βάση τα συμφέροντα της χώρας και τα προτάγματα της επιστήμης, εσείς κινείστε με βάση τα συμφέροντα που είναι πίσω από την κυβέρνηση σας, που σας λένε με ποιόν τρόπο πρέπει να νέμεται την οικονομική εξουσία της Ελλάδας το κράτος. Γι' αυτό προχωράτε σε ένα πελατειακό κομματικό κράτος». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρά τα μνημόνια έκανε «μεγάλες προσπάθειες» για την αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση.

Καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για γρήγορη επανεκκίνηση, «για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας και τις ανάγκες της ευθύνης και του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θέλουμε να καταθέσουμε την πρόταση μας για μια προοδευτική διέξοδο της κοινωνίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.