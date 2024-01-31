Λογαριασμός
Διακοπή της εξεταστικής στη Βουλή για τα Τέμπη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων

Με επιστολή τους οι συγγενείς των θυμάτων στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητούν με επιστολή τους τη διακοπή των συνεδριάσεων 

Τέμπη

Του Γιάννη Ανυφαντή 

Την διακοπή των συνεδριάσεων της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ζητούν με έγγραφη δήλωσή τους προς την επιτροπή 29 συγγενείς των θυμάτων. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Μαρκόπουλος ενημέρωσε τα μέλη της, πως με την επιστολή αυτή οι συγγενείς ζητούν να σταματήσουν οι συνεδριάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία ενώπιον του κ. Εφέτη Ανακριτή Λάρισας.

Μάλιστα στην δήλωσή τους οι συγγενείς επισημαίνουν πως τα μέλη της εξεταστικής πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας που θα προκύψει, προκειμένου να εξετάσουν και άλλους μάρτυρες «με ουσιαστική συνεισφορά στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων». 

Στην επιστολή τους καλούν την εξεταστική, να λάβει αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας και αφού τα μελετήσει να εκκινήσει εκ νέου τις συνεδριάσεις.

Το αίτημά τους δεν έχει τεθεί ακόμα υπό συζήτηση, κάτι που αναμένεται να γίνει στη συνέχεια της σημερινής διαδικασίας.

