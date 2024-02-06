Συνάντηση Γεραπετρίτη με την Προσωπική Απεσταλμένη του γγ του ΟΗΕ για την Κύπρο

Με την Προσωπική Απεσταλμένη του γγ των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Ángela Holguín Cuéllar, είχε συνάντηση, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των επαφών της με σκοπό την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίλυση του Κυπριακού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει θερμά τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και πως είναι απαραίτητο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέπεμψε το μήνυμα ότι η λύση του Κυπριακού σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας, ειρήνης και οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

