Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, María Angela Holguín Cuéllar.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

