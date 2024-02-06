Μιχαηλίδου για ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ζητούμενο η αγορά εργασίας να λειτουργεί με ίδιους κανόνες για όλους

Ενημερωτική εκδήλωση για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη βιομηχανία, που θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2024 συνδιοργάνωσε ο ΣΕΒ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας-Μαρίας Μιχαηλίδου και της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, 'Αννας Στρατινάκη.

Τα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης στην Αθήνα - σύμφωνα με τον ΣΕΒ - συνοψίζονται στα εξής:

Μια νέα προσέγγιση στην οργάνωση της εργασίας προϋποθέτει την άρση των αγκυλώσεων και των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας και τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Η πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικά της βιομηχανίας/μεταποίησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε νέα ρύθμιση και εφαρμογή.

Ειδικά στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στη βιομηχανία, πρέπει να ληφθούν υπόψη:

οι εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές πρακτικές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των αρχών του 21ου αιώνα,

οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, κάθε γραμμής παραγωγής, ακόμα και κάθε παραγόμενου προϊόντος.

Είναι άμεση ανάγκη η αντιμετώπιση/επίλυση τόσο των λειτουργικών ζητημάτων όσο και των νομοθετικών εκκρεμοτήτων καθώς και η συνεχής συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου εργασίας και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σηματοδοτεί την είσοδο του κόσμου της εργασίας στην ψηφιακή εποχή. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που προστατεύει τους εργαζόμενους από την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και τους εργοδότες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Το μήνυμα που θέλω να στείλουμε από την σημερινή εκδήλωση είναι ότι για όλους μας, εργαζόμενους, εργοδότες και πολιτεία, ζητούμενο είναι η αγορά εργασίας να λειτουργεί με κανόνες που είναι ίδιοι για όλους. Μόνο τότε αποκτά νόημα ο υγιής ανταγωνισμός. Επιδίωξή μας είναι η επέκταση της κάρτας εργασίας σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα γίνει μεθοδικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Προσβλέπω στην συνεργασία όλων. 'Αλλωστε έχουμε κοινούς στόχους: την ενίσχυση των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την αύξηση του εθνικού μας πλούτου».

«Η ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει πάνω από 117.000 νέες θέσεις εργασίας, μια άνοδος που ξεπερνάει το 30%, και που είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή, οι μέσες αμοιβές στη βιομηχανία είναι 32% υψηλότερες από την υπόλοιπη οικονομία» επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Περαιτέρω τόνισε ότι «η περαιτέρω αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας είναι δυνατή και περνάει από τη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, τη μείωση της φορολογικής σφήνας, πρωτίστως για τα μεσαία στελέχη που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά των μεσαίων επιχειρήσεων, και την αποφυγή επιπλέον γραφειοκρατίας» απευθυνόμενος στην Υπουργό και στα μέλη του ΣΕΒ. Τόνισε ακόμη ότι «στο σημερινό περιβάλλον συνεχών αλλαγών, μεταβάλλεται ο τρόπος που εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, δημιουργούμε το αξιακό και γνωσιακό υποβαθρο που θα μας επιτρέψει να προσαρμοστούμε».

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασιακών θεμάτων και ανθρώπινου δυναμικού του Συνδέσμου, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι «ο ΣΕΒ, ως θέση αρχής, υποστηρίζει την εφαρμογή οποιουδήποτε εργαλείου καταπολεμά την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν επιβαρύνει περαιτέρω με αχρείαστα γραφειοκρατικά βάρη τις επιχειρήσεις». Όμως, όπως σημείωσε «η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας δεν αποτελεί από μόνη της εχέγγυο, αλλά πρέπει να συμπληρώνεται από ρεαλισμό και λειτουργικότητα προκειμένου να είναι αποτελεσματική». Επισήμανε δε ότι «στόχος μας σήμερα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του παράδοξου: οι εργαζόμενοι θέλουν να δουλέψουν παραπάνω, οι επιχειρήσεις να θέλουν να δώσουν καλύτερες αμοιβές, αλλά ρυθμιστικές αγκυλώσεις να αποτρέπουν και τις δυο πλευρές».

Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις στη Λάρισα την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

