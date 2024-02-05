Λογαριασμός
Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις με την Τουρκία

«Αποδίδουμε έμφαση σε ζητήματα αμοιβαία επωφελή αλλά δεν αναιρούμε τις βασικές μας θέσεις. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στην Διακήρυξη των Αθηνών» κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που ερωτήθηκαν από την ΕΡΤ για την συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τα σχόλιά του για την αποστρατικοποίηση και τα F-35, η απάντησή τους ήταν πως το γεγονός ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά διαφορετικές απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα.

«Αποδίδουμε έμφαση σε ζητήματα αμοιβαία επωφελή αλλά δεν αναιρούμε τις βασικές μας θέσεις. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στην Διακήρυξη των Αθηνών» κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

