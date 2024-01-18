«Δυστυχώς, βλέπουμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει αυξήσει την περιφερειακή κλιμάκωση. Είδαμε ότι οι εντάσεις που επικρατούν αντανακλώνται και στο Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη, τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφαντί.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Φιντάν αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του, μίλησε σε δημοσιογράφους εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις μεταξύ Πακιστάν και Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες. «Σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών» είπε και πρόσθεσε «εξήγησαν τις θέσεις τους και αιτιολόγησαν τις ενέργειές τους. Ως Τουρκία, συμβουλεύσαμε να μην κλιμακωθεί περαιτέρω το πρόβλημα και να αποκατασταθεί η ηρεμία το συντομότερο δυνατό».

Ακολούθως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «τα επεισόδια δεν θα αυξηθούν περαιτέρω μεταξύ των δυο αδελφών χωρών» ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει ώστε να μειωθεί η ένταση ανάμεσα στο Πακιστάν και το Ιράν».

Αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα, ο Φιντάν σημείωσε πως πρόκειται για «ένα ζήτημα στο οποίο είμαστε στη σωστή πλευρά τόσο από την άποψη του διεθνούς δικαίου όσο και από την άποψη των ηθικών αρχών. Αν δεν μπορέσουμε να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε ένα τόσο δίκαιο ζήτημα με ισχυρό και έντιμο τρόπο, αν δεν μπορέσουμε να δείξουμε επάρκεια, σήμερα αυτή η κρίση είναι για τους Παλαιστίνιους ενώ αύριο θα έρθει σε μια άλλη μουσουλμανική χώρα

Ταυτόχρονα κάλεσε τις μουσουλαμνικές χώρες να ενωθούν και «να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωνή μας ενάντια σε αυτή την αδικία και την παρανομία και να δείξουμε όλες τις ικανότητες μας, να δείξουμε αλληλεγγύη και να καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του προβλήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις ηθικές αρχές».

«Όταν εφαρμόσουμε αυτόν τον μηχανισμό στην πράξη, το λέω υπογραμμίζοντας το, καμία δύναμη δεν μπορεί να μας παρασύρει σε αστάθεια στην περιοχή. Ό,τι σχέδια και αν αναπτύσσουν οι κυρίαρχες δυνάμεις, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στην περιοχή. Όσο κι αν έχουν βάλει στο μάτι τους πόρους στην περιοχή μας, δεν θα μπορέσουν να το πετύχουν. Σε πολλά ζητήματα, ο καταπιεσμένος φταίει εξίσου με τον δυνάστη επειδή δεν προβάλλει την απαραίτητη αντίσταση και προσπάθεια, γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω ότι η δικαιολογημένη προσπάθεια που θα καταβάλουμε και πάλι από κοινού ως χώρες της περιοχής για το παλαιστινιακό ζήτημα είναι πολύ, πολύ πολύτιμη».

