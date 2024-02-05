Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τις δυνάμεις τους επί του «πεδίου» θα αρχίσουν να μετρούν από σήμερα μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου κυβέρνηση και κόμματα, μετά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών από σήμερα στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, (Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων και Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου).

Ο μαραθώνιος ενημέρωσης και οι ζυμώσεις στο εσωτερικό των κομμάτων επί των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου συνεχίζονται και δεν θα λήξουν πριν το πέρας της συζήτησης και στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα οδηγήσει στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου, όπου και θα αποτυπωθεί το μέγεθος των διαφωνιών και των διαρροών που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο η κυβερνητική παράταξη αλλά και και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Στη ΝΔ, Μέγαρο Μάξιμου και Πειραιώς συνεχίζουν το «μασάζ» στους βουλευτές που δεν έχουν πειστεί για το νομοσχέδιο, εστιάζοντας κυρίως σε εκείνους που φαίνονται πιο διαλλακτικοί και ακόμη αμφιταλαντεύονται για τη στάση τους, και όχι στους κάθετα διαφωνούντες, που είτε με καταψήφιση είτε δια της αποχής έχουν δηλώσει ότι στέκονται "απέναντι". Ο μεγαλύτερος σκόπελος για την κυβέρνηση παραμένουν τα κυβερνητικά στελέχη που τυχόν αντιταχθούν στο νομοσχέδιο, παρά τους χαμηλούς τόνους που επιδιώκονται και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η εκπεφρασμένη διαφωνία του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, και η αποδοχή της από το Μέγαρο Μαξίμου, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση που αναμένεται να κάνει από το βήμα της βουλής, πλέον, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, δημιουργούν "ανησυχίες", μήπως αυτό το "πολιτικό μείγμα" λειτουργήσει "απελευθερωτικά" και για άλλα κυβερνητικά στελέχη που μέχρις ώρας τηρούν στάση αναμονής.

Καθοριστικό ρόλο για τη στάση των «αμφιταλαντευόμενων» βουλευτών, όλων των κομμάτων, θα παίξουν, οι αρμόδιοι φορείς που θα κληθούν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών, όπου θα ακουστούν και τα επιστημονικά επιχειρήματα και της μίας και της άλλης πλευράς.

Μεγάλος "αντίπαλος" ειδικά για τους βουλευτές επαρχίας και των πιο κλειστών κοινωνιών, παραμένει η Εκκλησία, η οποία, όπως και χθες, θα συνεχίζει να εκπέμπει από άμβωνος, και μη, τη διαφωνία της για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πιέζοντας μέχρι τελευταίας στιγμής για την καταψήφιση του νομοσχεδίου.

Την ίδια ώρα που και αντιδρώντες κυβερνητικοί βουλευτές, επίσης επιχειρηματολογούν επί της διαφωνίας τους και για τα μηνύματα που εκπέμπονται, βάζοντας στο κάδρο και τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Όπως ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του σε κομματική εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας, εκτίμησε ότι ανώδυνα μηνύματα δεν υπάρχουν.

«Ξέρετε ότι ποτέ δεν ήμουν Πόντιος Πιλάτος, ποτέ δεν κρύφτηκα πίσω από το δάχτυλό μου. Έχω διατυπώσει δημόσια τη διαφωνία μου με την θεσμοθέτηση του γάμου και της τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ξέρω ότι και μεγάλο μέρος της βάσης μας έχει ενστάσεις, γι' αυτό. Το αναφέρω για να σας παρακαλέσω για το εξής: Μπροστά μας έχουμε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Μη πιστέψουμε πως υπάρχουν ανώδυνα μηνύματα που μπορεί να στείλουμε στις ευρωεκλογές γιατί κάποιοι ενοχλούμαστε με την επιλογή της θεσμοθέτησης του γάμου και της τεκνοθεσίας. Δεν υπάρχουν ανώδυνα μηνύματα» τόνισε.

