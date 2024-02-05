Ξανά στο στόχαστρο του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών τα νησιά του Αιγαίου

Επαναφέρει το θέμα των νησιών του Αιγαίου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του: «Υπάρχουν ζητήματα που χρονίζουν όπως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, η αποστρατιωτικοποίησαη και ο εναέριος χώρος» είπε και πρόσθεσε: «Με τον ομόλογό μου αναζητούμε τρόπους πώς μπορούμε να συζητήσουμε το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Μετά τη νίκη του προέδρου μας στις εκλογές ελήφθη μια απόφαση με τον κ. Μητσοτάκη μα προχωρήσουμε τις σχέσεις μας με θετική ατζέντα. Yπάρχουν προβλήματα στο Αιγαίο τα οποία προέρχονται απο το παρελθόν. Ολα δεν είναι της δικής μας γενιάς τα παραλάβαμε αυτά. Εμείς ως υπεύθυνη γενιά πως μπορούμε να τα τρἐξουμε; Ως ώριμα κράτη αυτά τα προβλήματα να βάλουμε σε παρένθεση και να δουμε σε ποια θέματα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό το είδαμε ως μια μέθοδο.

» Απο την άλλη πλευρά υπάρχουν τα μεταξύ μας ζητήματα που χρονίζουν. Κυρίως το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, της αποστρατιωτικοποίησης και τoy εναέριου χώρου εδώ αναζητούμε πως μπορεί να συζητηθεί το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία. Έχουμε αυτή την προσπάθεια , αυτό μιλάμε συχνά μαζί με τον ομόλογο μου. Υπάρχει μια συμφωνία και των δυο πλευρών για τη μείωση της στρατιωτικής έντασης.

» H Κύπρος είναι ένα μεγάλο θέμα προσπαθούμε να μην αντικατοπτρίζει το θέμα αυτό τις μεταξύ μας σχέσεις και κοιτάζουμε τα θέματα του Αιγαίου και της κατάστασης των ομογενών μας.

Φιντάν: Πρέπει να δούμε πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με την παραχώρηση των F-35 στην Ελλάδα μετά το 2030

«Εμείς αναπτύσσουμε αντιαεροπορικά συστήματα. Αν μας βάλουν όρους για τα F-35 θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε εναλλακτικές» είπε ο Φιντάν.

Ο Φιντάν δήλωσε: «Το θέμα της παραχώρησης των F-35 στην Ελλάδα, όπως ξέρετε επειδή η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ ήταν ήδη στις χώρες που βρισκόταν στη λίστα της παραχώρησης των F-35. Προβλέπεται η παράδοση των. F-35 στην Ελλάδα μετά το 2030. Πρέπει να παρακολουθήσουμε το τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε, πώς θα αλλάξουν οι ισορροπίες Όμως εμείς πρέπει να δούμε πώς θα εξελίξουμε τις δυνατότητες μας στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και στις δυνατότητες μας στα μαχητικά. Εδώ τώρα υπάρχει η ανάπτυξη του αντιαεροπορικού συστήματος Hisar. To χερσαίο αντιαεροπορικό σύστημα. Διότι μέχρι σήμερα η αντιαεροπορική μας άμυνα ήταν τα F-16 δηλαδή σε μια επίθεση η απάντηση ήταν τα F-16».

Ερώτηση δημοσιογράφου: Ποια είναι η άποψη σας για την επιστροφή μας στο πρόγραμμα των F-35;

Φιντάν: «Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί και οι στρατιωτικοί μας. Ωστόσο αυτή είναι μια δυνατότητα, και αν δεν θα χάσουμε άλλες δυνατότητες μας κι αν θα είναι μια επιπλέον δυνατότητα φυσικά γιατί να μην συμβεί; Θα είναι κάτι που θα θέλουμε να αποκτήσουμε. Όμως αν υπάρχουν όροι να αποχωριστούμε άλλες δυνατότητες και να προσαρμοστούμε σε άλλες πολιτικές κι αν οι όροι είναι συμβίβαστοι τότε θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε εναλλακτικές λύσεις».

