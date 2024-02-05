Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος» θα παρουσιάσει σήμερα ο Δημήτρης Τσιόδρας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία μετέχουν οι πρώην Επίτροποι της Ελλάδας στην ΕΕ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μαρία Δαμανάκη, Σταύρος Δήμας και Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η σύμβουλος του πρωθυπουργού για διεθνή θέματα, Αριστοτελία Πελώνη.

Από τον τίτλο ήδη του βιβλίου του, ο Δημήτρης Τσιόδρας δηλώνει με ακρίβεια το θέμα και την οπτική του γι’ αυτό: ο δρόμος για να γίνει πραγματικότητα το όραμα της ενωμένης Ευρώπης ηταν απ’ αρχής και συνεχίζει να είναι δύσβατος, ανηφορικός και διόλου ανέφελος. Η ωραία και εξαιρετικά φιλόδοξη περιπέτεια, που ξεκίνησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μένει πάντοτε ανοιχτή –βεβαιότητες και νομοτέλειες δεν χωρούν εδώ.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στις διεθνείς σχέσεις, έχει πίσω του μιά μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία.

Το βιβλίο (με 272 βιβλιογραφικές παραπομπές) ξεκινάει από τη γέννηση της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης και καταγράφει τις διαμάχες στο εσωτερικό της Ένωσης και τις κομβικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία της. Περιγράφει εύγλωττα τους εθνικούς ανταγωνισμούς, τις διαφωνίες, τους συμβιβασμούς, ακόμη και τα πισωγυρίσματα –με το ερευνητικό ενδιαφέρον στραμμένο και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο: Το πρώτο σχέδιο για την αμυντική ενοποίηση στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και το ατυχές τέλος του. Τη διαμάχη, στη δεκαετία του ’60, για τη δημιουργία κοινού νομίσματος και τις διαφορές στην οικονομική φιλοσοφία Γαλλίας–Γερμανίας. Τις αντιδράσεις Γαλλίας και Βρετανίας στην επανένωση της Γερμανίας και το παζάρι για το κοινό νόμισμα.

Τις μεγάλες ελπίδες και το ναυάγιο (τελικά) του Ευρωσυντάγματος. Την κρίση της ευρωζώνης και την αντιμετώπισή της. Το Brexit και τις επιπτώσεις του. Τον ρόλο της Γερμανίας και τους φόβους για τη ισχύ της. Τη μείωση του ειδικού βάρους της Ευρώπης στο παγκόσμιο σύστημα σήμερα. Τις νέες προκλήσεις ασφαλείας, τις φυγόκεντρες τάσεις και τον ευρωσκεπτικισμό που αναπτύσσεται απειλητικά στο εσωτερικό πολλών χωρών-μελών.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας ασχολείται βεβαίως και με τις«ελληνικές περιπέτειες», που σφράγισαν την ευρωπαϊκή πορεία μας: από τον μεγάλο στόχο του Κωνσταντίνου Καραμανλή για ένταξη στην ΕΟΚ, την ευρωπαϊκή στροφή του Ανδρέα Παπανδρέου, την οικονομική κρίση, τους τυχοδιωκτισμούς του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, μέχρι και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εικόνας της χώρας μετά το 2019, με την εκλογή στην πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το συμπέρασμα–θέση του συγγραφέα είναι ένα κάλεσμα συμμετοχής. Γράφει σχετικά: «Η ευρωπαϊκή ιδέα μπορεί να αποκτήσει νέα πνοή, μόνο αν υπάρχει σαφής στόχος και γίνει υπόθεση των πολιτών. Τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο. Οι εξελίξεις θα λάβουν τη μορφή που θα τους δώσουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Ένα καλύτερο μέλλον για όλους περνάει μέσα από την κοινή πορεία.

