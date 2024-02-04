«Μειώνουμε τη στρατιωτική ένταση με την Ελλάδα, έχουμε ιστορικά θέματα στο Αιγαίο τα οποία τα παραλάβαμε» ανέφερε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο A Haber ο Χακάν Φιντάν για τα ελληνοτουρκικά.



«Ως ώριμα κράτη εξετάζουμε το ενδεχόμενο να βάλουμε κάποια θέματα σε παρένθεση και να προχωρήσουμε. Υπάρχει σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του προσφυγικού και από τις δύο πλευρές και τους αρμόδιους υπουργούς» σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



Η Κύπρος, ανέφερε, είναι μεγάλο θέμα, άλλα το αφήνουμε λίγο στην άκρη και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στο Αιγαίο και στα προβλήματα των «ομοεθνών» μας.



«Θα δούμε πώς θα αλλάξουν οι ισορροπίες με την παράδοση των μαχητικών F-35 στην Ελλάδα, και αν θα αλλάξουν πρέπει να το εξετάσουμε» σημείωσε ο κ. Φιντάν, ωστόσο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των F-16 που «τρέχει» η Τουρκία με τις ΗΠΑ.







