Εγκρίνονται από την ΕΕ οι τροποποιήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που ζήτησε η Ελλάδα, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε παρέμβασή του σε ημερίδα του υπουργείου, με θέμα «Καλλιεργώντας το αύριο - Πολιτικές για την γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση», που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 30ης επετειακής φετινής Agrotica.

«Το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών προβλημάτων λύνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για αυτό εμείς δημιουργούμε συμμαχίες με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα», επισήμανε.

Ο κ. Αυγενάκης κάλεσε και πάλι τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα στο τραπέζι των συζητήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά «μαζί και με διάλογο θα κερδηθούν περισσότερα» και ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα αποδεχθεί τις αλλαγές στην ΚΑΠ που ζήτησε η χώρα μας. «Η ανεπίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι γίνονται αποδεκτές οι αλλαγές στην ΚΑΠ που ζήτησε από τις 28 Δεκεμβρίου η Ελλάδα», τόνισε.

Οι αλλαγές και παρεμβάσεις στην ΚΑΠ που ζήτησε η Ελλάδα αφορούν τα εξής:

Αλλαγές που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και αφορούν σε τροποποιήσεις στους κώδικες γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι αποτελούν τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις για την χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς/κτηνοτρόφους.

Αλλαγές που αφορούν σε στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων. Μεταξύ άλλων και προτάσεις για τα οικολογικά προγράμματα (περιβάλλον, κλίμα και καλή διαβίωση των ζώων) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του άρθρου 32 και της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

Παρεμβάσεις, όπως προτάσεις χορήγησης προκαταβολής στους τομείς του οίνου, των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και της μελισσοκομίας.

Παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέας παρέμβασης για την επιδότηση ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων όσων επιφέρουν αλλαγές στους αριθμητικούς στόχους και τα συναφή ορόσημα για τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων.

Αλλαγές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

Παράλληλα, υπενθύμισε την απόφαση της Κομισιόν, βάσει της οποίας επιτρέπεται η καλλιέργεια σε εδάφη που είχαν μπει στο πρόγραμμα αγρανάπαυσης και αφορά στη χώρα μας 1,5 εκατ. στρέμματα και περίπου 130.000 γεωργούς.

Στην τοποθέτησή του στην ημερίδα, ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση για να καταστεί το πρόβλημα της Θεσσαλίας ευρωπαϊκό - εκτός από εθνικό - καθώς και στις κοινές δράσεις της EUMED-9 για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, αλλά και αύξησης του γεωργικού αποθεματικού.



Η έκθεση Agrotica, ρίχνει αυλαία αύριο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

