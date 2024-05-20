Πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., λίγη ώρα μετά τη νίκη πρωταθλήματος του «Δικεφάλου» επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr οι συλληφθέντες κινούνταν με δίκυκλα από την περιοχή της Τούμπας προς την περιοχή της Χαριλάου. Εκτιμάται ότι πήγαιναν προς το λεωφορείο της αποστολής του ΠΑΟΚ, ώστε να το συνοδεύσουν έως τον Λευκό Πύργο, για τους πανηγυρισμούς.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έκαναν έλεγχο στους οπαδούς πλησίον της οδού Νικολάου Πλαστήρα και συνελήφθησαν διότι έφεραν μικροποσότητες ναρκωτικών, αναδιπλούμενο μαχαίρι και πυρσό.

Οι συλληφθέντες (19 έως 44 ετών) θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

