Ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραίμ Ραισί, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν μετά την συντριβή του ελικοπτέρου έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή στη Μέση Ανατολή – και για το Ιράν στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και η επακόλουθη ανθρωπιστική καταστροφή που εκτυλίχθηκε στη Γάζα τους τελευταίους επτά μήνες έχει πυροδοτήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και εκτόξευσε τις εντάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, δημιούργησε έναν σκιώδη πόλεμο πολλών δεκαετιών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, το Ιράν εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με drone και πυραύλους στο Ισραήλ - την πρώτη του άμεση επίθεση στη χώρα - ως απάντηση σε μια φονική προφανή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό που σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή των ελίτ των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Το Ισραήλ αντέδρασε μια εβδομάδα αργότερα, χτυπώντας στόχους έξω από την ιρανική πόλη Ισφαχάν. Έκτοτε οι άμεσες επιθέσεις μεταξύ των δύο έχουν σταματήσει. Όμως ο πόλεμος με αντιπροσώπους συνεχίζεται με τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, να συνεχίζουν να πολεμούν τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν αντιμετώπισε μια έκρηξη πρόσφατης λαϊκής διαφωνίας με τους πολίτες να ξεχύνονται στους δρόμους. Η χώρα συγκλονίστηκε από διαδηλώσεις, κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας που εναντιώνονταν στην κληρική εξουσία και διαμαρτύρονταν για την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι το 2022.

Οι ιρανικές αρχές ξεκίνησαν έκτοτε μια διευρυμένη καταστολή των διαφωνούντων ως απάντηση στις διαδηλώσεις. Αυτή η καταστολή έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένες από τις οποίες ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.

Και ενώ οι διαδηλώσεις έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό, η εναντίωση στην ιερατική ηγεσία παραμένει βαθιά ριζωμένη μεταξύ πολλών Ιρανών, ειδικά των νέων, που λαχταρούν για μεταρρυθμίσεις, θέσεις εργασίας και απομάκρυνση από την ασφυκτική θρησκευτική εξουσία.

Πρώην σκληροπυρηνικός αρχηγός του δικαστικού σώματος με το δικό του βάναυσο ιστορικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ραΐσι εξελέγη πρόεδρος το 2021 σε μια ψηφοφορία που σχεδιάστηκε έντονα από την πολιτική ελίτ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ώστε να είναι ουσιαστικά αδιαφιλονίκητος.

Ο Ραισί νίκησε έναν πιο μετριοπαθή υποψήφιο και η νίκη του φάνηκε να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πιο σκληρής εποχής στο Ιράν. Ωστόσο, η προσέλευση στις εκλογές ήταν μόλις 41%, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό.

Οι εξουσίες του προέδρου του Ιράν τελικά μειώνονται από αυτές του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Με τον Ραΐσι νεκρό, είναι πιθανό να διεξαχθούν νέες εκλογές.

Το ιρανικό σύνταγμα ορίζει ότι ο Αντιπρόεδρος — επί του παρόντος Mohammad Mokhbar — θα αναλάβει τη θέση του μεταβατικού προέδρου και ότι οι νέες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν εντός 50 ημερών.

Αυτό σημαίνει ότι το κληρικό κατεστημένο του Ιράν, με επικεφαλής τον Χαμενεΐ, πρέπει τώρα να βρει έναν νέο ηγέτη στον οποίο θα μπορούν να υποστηρίξουν σε ένα φόντο έντονης περιφερειακής ανασφάλειας και εσωτερικής δυσαρέσκειας.

