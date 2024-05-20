Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα «βαθιά θλιμμένος και σοκαρισμένος από τον τραγικό χαμό» του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε.

«Εκφράζω τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τον ιρανικό λαό», έγραψε ο Μόντι στο Χ, ενώ πρόσθεσε ότι η Ινδία βρίσκεται «στο πλευρό του Ιράν αυτή την περίοδο θλίψης».

Από την πλευρά του, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του» προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, την ιρανική κυβέρνηση και τον ιρανικό λαό για «αυτή την τεράστια απώλεια».

Η Χαμάς εξήρε την υποστήριξη που προσέφερε ο εκλιπών Ιρανός πρόεδρος στην παλαιστινιακή υπόθεση και την αντίσταση εναντίον του Ισραήλ, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι ιρανικοί θεσμοί με τα βαθιά τους θεμέλια» θα καταφέρουν να ξεπεράσουν «τις επιπτώσεις αυτής της απώλειας».

Εξάλλου και ο Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι, επικεφαλής της ανώτατης επαναστατική επιτροπής του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη, εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του στον ιρανικό λαό, την ιρανική ηγεσία και τις οικογένειες του προέδρου Ραϊσί και της αντιπροσωπείας που τον συνόδευε».

«Ζητάμε από τον Θεό να προσφέρει στις οικογένειές τους υπομονή και παρηγοριά (…) Θεού θέλοντος, ο ιρανικός λαός θα παραμείνει προσηλωμένος στους πιστούς ηγέτες του λαού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

