Ο ράπερ Sean Combs (γνωστός και ως Puff Daddy ή Diddy) έχει ένα μακρύ ιστορικό μηνύσεων και αγωγών. Μόνο τους τελευταίους έξι μήνες, έχει μηνυθεί πέντε φορές για υποθέσεις βίας και κακοποίησης από τέσσερις γυναίκες και έναν άνδρα. Αν και οι αγωγές περιελάμβαναν μη σκανδαλώδεις φωτογραφίες του καλλιτέχνη με τα φερόμενα ως θύματά του, μέχρι τώρα επρόκειτο για κατηγορίες, για λόγια…

Ωστόσο, αυτή τη φορά ήρθαν στο φως εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας ενός ξενοδοχείου, οι οποίες δείχνουν τον μουσικό να χτυπάει τη Casandra Ventura, γνωστή ως Cassie, με την οποία διατηρούσε σχέση επί 13 χρόνια! Μάλιστα, η Cassie ήταν η πρώτη γυναίκα που μήνυσε τον ράπερ τον περασμένο Νοέμβριο, αν και απέσυρε την αγωγή μόλις 36 ώρες αργότερα.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) May 17, 2024

Το βίντεο καταγράφηκε στο ξενοδοχείο Intercontinental στο Century City του Λος Άντζελες, στις 5 Μαρτίου 2016. Η Ventura φαίνεται να βγαίνει από ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου ξυπόλητη, ντυμένη με τζιν και φούτερ και κρατώντας την τσάντα της και μια ταξιδιωτική τσάντα. Περπατάει γρήγορα στον διάδρομο και πηγαίνει σε έναν άλλο χώρο.

Στη συνέχεια, ο Combs φαίνεται να βγαίνει από το δωμάτιο, καλυμμένος μόνο με μια λευκή πετσέτα που έχει σφίξει στη μέση του, τρέχοντας πίσω της. Τη βρίσκει δίπλα στους ανελκυστήρες και αρχίζει να της επιτίθεται. Την αρπάζει από τον λαιμό, την πετάει στο πάτωμα και την κλωτσάει αρκετές φορές. Στη συνέχεια, ο μουσικός τη σέρνει στον διάδρομο. Αφού τη ρίχνει στο πάτωμα, παίρνει τα πράγματά της και στη συνέχεια συνεχίζει να τη σέρνει ξανά. Σε άλλες εικόνες τον βλέπουμε να κάθεται σε μια καρέκλα και να της πετάει αντικείμενα, αν και εκείνη φαίνεται πλέον καθαρά στο βίντεο.

Το υλικό ταιριάζει με όσα περιέγραψε η Ventura στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον του Combs στις 17 Νοεμβρίου 2023. «Το συγκλονιστικό βίντεο επιβεβαίωσε ακόμη περισσότερο την ενοχλητική και επιθετική συμπεριφορά του κ. Combs. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν το θάρρος και το σθένος που επέδειξε η κυρία Ventura με το να βγει μπροστά για να το φέρει στο φως», ανέφερε ο δικηγόρος της Cassie.

Ο Sean «Diddy» Combs ζήτησε συγγνώμη -μετά τη δημοσίευση του βίντεο- για την επίθεση στην τότε κοπέλα του. «Η συμπεριφορά μου σε αυτό το βίντεο είναι αδικαιολόγητη. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram. «Αισθανόμουν αηδιασμένος όταν το έκανα. Αισθάνομαι αηδιασμένος τώρα», πρόσθεσε. «Πήγα και ζήτησα επαγγελματική βοήθεια. Δεσμεύομαι να είμαι καλύτερος άνθρωπος κάθε μέρα. Δεν ζητάω συγχώρεση. Λυπάμαι πραγματικά».

Πηγή: skai.gr

