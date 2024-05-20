Σε μία κατάμεστη Τούμπα, σε κερκίδες αλλά και αγωνιστικό χώρο, και πάνω σε εξέδρα που είχε στηθεί για την περίσταση, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/5) η απονομή της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Super League της σεζόν 2023/24 στον ΠΑΟΚ.

Μετά την λήξη του αγώνα εκατοντάδες φίλαθλοι άναψαν πυρσούς στο κέντρο της πόλης, κοντά στον Λευκό Πύργο και έριξαν πυροτεχνήματα στην Τούμπα και σε άλλες περιοχές της πόλης, ξεσπώντας σε ξεφρενους πανηγυρισμούς.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα το ανοιχτό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν οι παίκτες του Δικεφάλου, έστριψε από την οδό Τσιμισκή για να κατηφορίσει προς τον Λευκό Πύργο, για την πορεία του θριάμβου, ενώ χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν γεμίσει ασφυκτικά τους δρόμους και αποθέωναν τους πρωταθλητές.

Πέντε συλλήψεις πριν και μετά τον αγώνα

Σε συνολικά πέντε συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον ποδοσφαιρικό αγώνα Άρης - ΠΑΟΚ.

Οι τέσσερις εξ αυτών έγιναν μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ επιχείρησαν να κινηθούν προς το γήπεδο «Κλ. Βικελίδης» για να πανηγυρίσουν με την αποστολή του «Δικεφάλου» την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν πάνω τους -κατά περίπτωση- κροτίδες, πυρσοί, μικροποσότητα ναρκωτικών, ένα γκλοπ κι ένας σουγιάς.

Είχε προηγηθεί το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, διότι στην κατοχή του εντοπίστηκε μία σπάθα.

