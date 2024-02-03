Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κατεβαίνοντας ακόμα και στην Αθήνα, δηλώνουν οι αγρότες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν χιλιάδες αγρότες και εκπρόσωποι άλλων κλάδων του πρωτογενούς τομέα, στον χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης όπου διεξάγεται η 30η Agrotica. Δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα νέα μέτρα και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, επιμαίνοντας ότι «παραμένουν στα μπλόκα και ο αγώνας τώρα ξεκινάει», θέτοντας θέμα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.

Την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.



Αγρότες από τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, έξω από την πύλη της ΔΕΘ στην Εγνατία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, χωρίς να κλείνουν τον δρόμο. Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας πέταξαν στο δρόμο κάστανα και μήλα.

Στη συνέχεια, έκαναν πορεία στο χώρο της ΔΕΘ, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Την ίδια ώρα, από την Agrotica, o Λευτέρης Αυγενάκης κάλεσε τους αγρότες «να αξιολογήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους».

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σεβασμό τον κόπο των αγροτών και τις αγωνίες τους για το μέλλον της παραγωγής τους. Με τις τελευταίες εξαγγελίες του πρωθυπουργού έδειξε ότι ανταποκρίνεται στα λογικά αιτήματα που αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους ενέργειας. Είναι μέτρα τα οποία εξαντλούν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι ώρα οι αγρότες να αξιολογήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. Είναι η ώρα της συναίνεσης, της συναντίληψης, της κοινωνικής ομαλότητας. Είναι η ώρα του διαλόγου και της κοινής προσπάθειας. Μαζί θα κερδίσουμε πολλά περισσότερα»,τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Το παρών έδωσαν φοιτητές που κινητοποιούνται ενάντια στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, οι αγρότες ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους από την Κεντρική Μακεδονία, που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους από την Πέμπτη στη νότια πύλη της ΔΕΘ. Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Κυριακή, οπότε και ολοκληρώνεται η Agrotica, ενώ οι αγρότες έχουν εκφράσει τη πρόθεσή τους να επιστρέψουν στα μπλόκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

