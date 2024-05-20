Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 25χρονος άνδρας ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής έκανε βουτιά από τα βράχια στο Παλιόκαστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr πρόκειται για έναν τουρίστα από τη Φινλανδία ο οποίος με την απόφαση του να κάνει βουτιά από τα βράχια έβαλε σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.

Ο νεαρός φέρεται να έχασε την ισορροπία του με συνέπεια να βρεθεί στο κενό και στη συνέχεια στη θάλασσα έχοντας ήδη τραυματιστεί στο κεφάλι.

Λουόμενοι που τον είδαν ενημέρωσαν τις αρχές και ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ έχοντας υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση ενώ με το που έφτασε στο νοσοκομείο εισήχθη στο χειρουργείο.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

