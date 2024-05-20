Η κυβέρνηση του Ιράν συγκάλεσε «επείγουσα συνεδρίαση» τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η καρέκλα στην οποία κάθεται συνήθως ο Ραισί ήταν κενή και ήταν ντυμένη με μια μαύρη κορδέλα στη μνήμη του προέδρου, σύμφωνα με μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες μιας πένθιμης πομπής θα ανακοινωθούν στο μέλλον, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Πηγή: skai.gr

