Η κυβέρνηση του Ιράν συγκάλεσε «επείγουσα συνεδρίαση» τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Η καρέκλα στην οποία κάθεται συνήθως ο Ραισί ήταν κενή και ήταν ντυμένη με μια μαύρη κορδέλα στη μνήμη του προέδρου, σύμφωνα με μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα.
Η ώρα και οι λεπτομέρειες μιας πένθιμης πομπής θα ανακοινωθούν στο μέλλον, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.
- Γάζα: Σκληρές μάχες στη Τζαμπάλια - Νέα έκκληση από τον Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός
- Συνετρίβη το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου: Νεκρός ο Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών - Έρευνες στα συντρίμμια (Βίντεο, φωτογραφίες)
- Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Ραϊσί εντοπίστηκε - Η κατάσταση δεν είναι καλή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.