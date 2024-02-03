"Οι δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών αναδεικνύουν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: Τον κίνδυνο διάλυσης της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας" τόνισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στην κλαδική έκθεση Agrotica στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

"Η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία πρέπει να παράγει. Είναι μία χώρα, η οποία πρέπει πρώτη να στηρίξει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της" είπε ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε: "Χθες, η Νέα Αριστερά έφερε στη Βουλή τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή μας σχετικά με τις καταστροφές στη Θεσσαλία και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει ανακοινώνοντας μέτρα, τα οποία είναι απολύτως ανεπαρκή για το μέγεθος του προβλήματος.

Ο κ. Χαρίτσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στο πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης προς τους αγρότες.

"Θέλει - οφείλω να επισημάνω - και πολιτικό θράσος να ανακοινώνεις νέες αποζημιώσεις, την ώρα που δεν έχουν καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις από τον Ιανό πριν από 3,5 χρόνια, να ανακοινώνεις ως μέτρο ενίσχυσης την καταβολή κοινοτικών αποζημιώσεων, που έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η χώρα μας και δίνει κάθε χρόνο" είπε ο κ. Χαρίτσης και συνέχισε: "Θέλει, όμως, και πολιτικό θράσος να διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα, διότι ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, λόγω των περιβαλλοντικών της προβλέψεων. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο και η πραγματικότητα διαφορετική".

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς επέκρινε επίσης τις προβλέψεις της ΚΑΠ, λέγοντας: "Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι άδικη, είναι γραφειοκρατική και δεν συνδέει την πράσινη μετάβαση με την κοινωνική δικαιοσύνη".

Ο κ. Χαρίτσης κατέθεσε, τέλος, τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς για τον αγροτικό κόσμο και την ελληνική αγροτική παραγωγή.



"Εμείς, ως Νέα Αριστερά, καταθέτουμε τις προτάσεις μας και για τη μείωση του κόστους παραγωγής για το πετρέλαιο, για το ρεύμα και για τη στήριξη των αγροτών απέναντι στα καρτέλ τα οποία λυμαίνονται την παραγωγή τους, λυμαίνονται την εμπορία των προϊόντων τους" είπε ο κ. Χαρίτσης και συνέχισε:

"Απαιτείται λοιπόν καταρχάς αναθεώρηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την εφαρμογή της ΚΑΠ, έτσι ώστε, με ταχύτητα και με συνέπεια να δοθούν οι ενισχύσεις που πρέπει να λάβουν οι αγρότες μας. Απαιτείται πλήρης αναθεώρηση και του κανονισμού του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση, να προβλεφθούν οι αναγκαίες αποζημιώσεις για τις περιπτώσεις για παράδειγμα της ακαρπίας, και όχι να ωθούνται οι αγρότες όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προς την ιδιωτική ασφάλιση. Απαιτείται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για να μπει ένα φρένο στις παράνομες ελληνοποιήσεις. Για να μπορέσουν τα προϊόντα μας να αποκτήσουν στην αγορά τη θέση που τους αξίζει. Απαιτείται βεβαίως και ένα σχέδιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το οποίο θα περιλαμβάνει και δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και στήριξη των αγροτών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, και όχι βεβαίως ο ηλεκτρικός χώρος να δίνεται μόνο σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και απαιτείται τέλος και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η χώρα, ταμεία εγγυοδοσίας, μικροπιστώσεις, έτσι ώστε με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου να έχει ο έλληνας αγρότης πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση".

"Αν δεν γίνουν όλες αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλλον της ελληνικής παραγωγής, δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλλον του αγροτικού κόσμου στη χώρα μας" υπογράμμισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. "Εμείς θέλουμε να υπάρξει αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, να μπορεί να σταθεί ο έλληνας αγρότης στο σκληρό διεθνή ανταγωνισμό και βεβαίως να διασφαλιστεί η επισιτιστική επάρκεια του πληθυσμού. Για όλα αυτά παλεύουμε, για όλα αυτά καταθέτουμε τις προτάσεις μας, για όλα αυτά φέραμε τον πρωθυπουργό στη Βουλή, για όλα αυτά θα συνεχίσουμε να ασκούμε έλεγχο απέναντι κυβέρνηση".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

