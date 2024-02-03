"Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θέλει να αγοράσει λίγο χρόνο από τους αγρότες, και όχι να λύσει τα προβλήματα τους" τόνισε το Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα και τους είπε πως "είστε αδικημένοι, έχετε κάθε δίκιο να είστε εξοργισμένοι, να είστε στα μπλόκα".

Στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην έκθεση AGROTICA, ο κ. Κασσελάκης δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα σταθεί με κάθε τρόπο δίπλα τους στον αγώνα που δίνουν.

"Υπάρχει αισχροκέρδεια, να σταματήσει αυτή η κοροϊδία" είπε, και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι "παίρνει χρήματα από τους αγρότες και δίνει τζάμπα χρήμα στα συμφέροντα". "Προεκλογικά ο πρωθυπουργός μιλούσε για εισαγόμενη ακρίβεια, ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η Ελλάδα-μπανανία. Την αποκαλεί μπανανία τη χώρα. Προεκλογικά έλεγε για μειώσεις φόρων, τώρα βάζει τεκμαρτό" παρατήρησε ο κ. Κασσελάκης και συνέχισε: "Εάν ήθελε η κυβέρνηση να καταργήσει τον ειδικό φόρο στα αγροτικό πετρέλαιο, θα το έκανε. Εάν ήθελε να βάλει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, θα το έκανε".

Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη να "σπάσουν" τα ολιγοπώλια και να μπει πλαφόν στην κερδοφορία, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν καρτέλ στο βαμβάκι, στο γάλα και σε άλλα προιόντα. Έκανε λόγο για εξαθλίωση των αγροτών και δήλωσε: "Δεν μπορουμε να επιτρέψουμε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες να είναι σε παραίτηση. Όλη η κοινωνία πρέπει να σηκώσει ανάστημα".

"Είμαστε στα μπλόκα, όχι γιατί είμαστε κομματικά υποκινούμενοι, αλλά επειδή έχουμε πολλά προβλήματα και δεν αντέχουμε ούτε ένα χρόνο ακόμα χωρίς την ικανοποίησή τους", είπαν από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα μπλόκα.

"Το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς. Οι διαφορές στις τιμές των προιόντων από το χωράφι στο ράφι ειναι τόσο μεγάλες, ώστε εμείς πουλάμε φτηνά και ως καταναλωτές δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα προϊόντα που παράγουμε", επισήμαναν.

Σχετικά με τη νέα Αγροτική Πολιτική, είπαν ότι δεν έχουν πολυκαταλάβει τι περιλαμβάνει, όμως θεωρούν σίγουρο ότι θα έχουν απώλεια εισοδήματος, χωρίς να φαίνεται προοπτική αναπλήρωσής του.

Εξέφρασαν διαμαρτυρίες για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ και τόνισαν πως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ζητούσαν από τους αγρότες να εξοφλήσουν πρώτα τον ΕΛΓΑ για να μπορέσουν μετά να εισπράξουν τις αποζημιώσεις. Κατήγγειλαν ότι έχουν απέναντι τους μια γιγαντιαία προπαγάνδα και ταυτόχρονα άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στον αγροτικό τομέα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε αρκετά περίπτερα της AGROTICA. Ανάμεσά τους τα σταντ της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, των κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων Ελλάδας, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των παραγωγών λαϊκών αγορών, πρότυπων εταιριών του αγροτικού τομέα, εταιριών με βιολογικά προιόντα κ.ά..

Ο κ. Κασσελάκης συνομίλησε με τους υπεύθυνους των περιπτέρων, ενημερώθηκε, φωτογραφήθηκε μαζί τους, σε κάποιες περιπτώσεις του πρόσφεραν δώρα, ενώ συνομίλησε και με πολίτες που εκείνη την ώρα επισκέπτονταν την έκθεση. Στο Περίπτερο 2 συναντήθηκε και είχε χειραψία με την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Μπατζελή, η οποία περίμενε να υποδεχθεί τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, που περιόδευε κι αυτός την AGROTICA την ίδια ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.