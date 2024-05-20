Στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και το πρόσωπο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος ο οποίος όπως κατήγγειλαν οι γονείς του ξυλοκοπήθηκε από 15χρονο στην περιοχή της πλατείας Ψυχιατρείου στην Κέρκυρα.

Το περιστατικό σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής και καταγγέλθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη όπως επίσης και οι γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η έρευνα από την αστυνομία συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

