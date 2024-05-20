Λογαριασμός
Συμπλοκή ανηλίκων στην Κέρκυρα - Στο νοσοκομείο ένας 16χρονος - Βίντεο

Σύμφωνα με καταγγελία των γονιών του, ο 16χρονος φέρει τραύματα στα χέρια και το πρόσωπο

συμπλοκή

Στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και το πρόσωπο μεταφέρθηκε ένας 16χρονος ο οποίος όπως κατήγγειλαν οι γονείς του ξυλοκοπήθηκε από 15χρονο στην περιοχή της πλατείας Ψυχιατρείου στην Κέρκυρα.

Το περιστατικό σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής και καταγγέλθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη όπως επίσης και οι γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η έρευνα από την αστυνομία συνεχίζεται.

