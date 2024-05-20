Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, ένας από τους οποίους στοίχισε χθες Κυριακή τη ζωή σε 31 Παλαιστίνιους σε κτίριο που επλήγη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ενώ απεσταλμένος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Τον όγδοο μήνα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έναυσμα του οποίου ήταν επίθεση άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τον Οκτώβριο, σκληρές μάχες συνέχιζαν να εκτυλίσσονται στην Τζαμπάλια (βόρεια), όπου οι μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ ανέκτησαν ερείσματα κατά ισραηλινές πηγές, και στη Ράφα (νότια).

Αφότου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων την 6η Μαΐου, την παραμονή της εισβολής αρμάτων μάχης στο ανατολικό τμήμα της πόλης, «σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Γάζας», που αριθμεί κάπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους - ή αλλιώς 800.000 άνθρωποι - «εξαναγκάστηκε να φύγει για ακόμη μια φορά», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε οικογενειακό ακίνητο στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά), ανέφεραν πηγές στο νοσοκομείο Αλ Ακσά και η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Πολιτική Προστασία μπόρεσε να ανασύρει «τα πτώματα 31 μαρτύρων και 20 τραυματίες από τα συντρίμμια», ανέφερε ο εκπρόσωπός της Μαχμούντ Μπασάλ.

Στο βόρειο τμήμα του ερειπωμένου θυλάκου υπό πολιορκία, το νοσοκομείο Αλ Αχλί Αράμπ έκανε λόγο για τρεις νεκρούς σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

«Άγριες μάχες»

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκρήξεις και μάχες όλη τη νύχτα στην Τζαμπάλια, όπου προχθές Σάββατο ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από κάποιες συνοικίες μετά την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του Ισραήλ.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωνε πως είχε εξουδετερώσει τις μονάδες της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Στον νότο, ο στρατός έχει διαμηνύσει ότι θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου κατ’ αυτόν βρίσκονται τα «τελευταία» τάγματα της Χαμάς. Οι μάχες γίνονται κατά κύριο λόγο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Η Χαμάς από τη δική της πλευρά έκανε λόγο για «άγριες μάχες» με χρήση αντιαρματικών πυραύλων και βαρέων όπλων.

Απεσταλμένος της Ουάσιγκτον, η οποία όπως πολλές άλλες πρωτεύουσες λέει πως εναντιώνεται στη διεξαγωγή χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν είχε συνομιλίες χθες με τον ομόλογό του Τσάχι Χανέγκμπι, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ο κ. Σάλιβαν κάλεσε τον κ. Νετανιάχου να συνοδεύσει με «πολιτική στρατηγική» για το μέλλον του παλαιστινιακού θυλάκου τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό να «εξαλειφθεί» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, αναφέρει δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, που βρισκόταν το Σάββατο στο σουνιτικό βασίλειο, υπογράμμισε ακόμη τη «δυνατότητα» που «προσφέρεται» πλέον να κλειστεί συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Μιλώντας σε πανεπιστήμιο στην Ατλάντα, ο Τζο Μπάιντεν, που διεξάγει εκστρατεία για την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, τόνισε χθες ότι εργάζεται για να υπάρξει «διαρκής ειρήνη» στη Μέση Ανατολή, που θα βασιστεί στη «λύση των δυο κρατών», δηλαδή την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους — κάτι που απορρίπτει ξερά η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Κάλεσε εξάλλου εκ νέου να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» για να «γυρίσουν σπίτια τους οι όμηροι». Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις των αντίπαλων πλευρών έχουν ανασταλεί καθώς στον τελευταίο γύρο στο Κάιρο το αδιέξοδο ήταν απόλυτο.

«Καμιά ασφαλής τοποθεσία»

Στη Ράφα «δεν υπάρχουν ούτε ασφάλεια, ούτε τροφή, ούτε νερό. Γίνονται συνεχείς βομβαρδισμοί εδώ και μήνες, μέρα και νύχτα, είμαστε τρομοκρατημένοι (...) Τι απομένει να καταστραφεί;» διερωτήθηκε η Ρινάντ Τζουντέ, κάτοικος.

Οι εκτοπισμένοι της Ράφας πάνε μαζικά στη Χαν Γιούνις, λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, όμως «δεν υπάρχει απολύτως καμιά ασφαλής τοποθεσία στη Λωρίδα της Γάζας», επανέλαβε χθες ο επικεφαλής της UNRWA Λαζαρινί.

Την 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς εξαπέλυσε την πιο πολυαίμακτη επίθεση στην ιστορία από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων απήγαγαν παράλληλα 252 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της επίθεσης, από τους οποίους 125 βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 37 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε σε αντίποινα να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ακατάπαυστοι εντατικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 35.546 ανθρώπους ως τώρα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς το σύνολο του πληθυσμού απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Βοήθεια με το σταγονόμετρο

Η συνέχιση του πολέμου, που δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως πλησιάζει στο τέλος, μοιάζει να βαθαίνει και να οξύνει τον διχασμό στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο Μπένι Γκαντς, που έχει ενταχθεί ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση πολέμου του κ. Νετανιάχου, απείλησε να παραιτηθεί αν δεν έχει καταρτιστεί και υιοθετηθεί εντός τριών εβδομάδων «σχέδιο δράσης» για τη μεταπολεμική κατάσταση της Λωρίδας της Γάζας. Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επίσης κάλεσε να αρχίσει «άμεση προετοιμασία» για να υπάρξει κυβερνητική «εναλλακτική» στον παλαιστινιακό θύλακο, με άλλα λόγια σχήμα στο οποίο δεν θα συμμετέχει η Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Γκαντς πως επιδιώκει «να ανατρέψει την κυβέρνηση».

Αφότου άρχισαν ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις την 7η Μαΐου στην ανατολική Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έκλεισαν δυο νευραλγικής σημασίας χερσαίες διελεύσεις για τις παραδόσεις βοήθειας και καυσίμων στον θύλακο (αυτού στα σύνορα με την Αίγυπτο και του Κερέμ Σαλόμ), χειροτερεύοντας ακόμα περισσότερη την ήδη καταστροφική κατάσταση. Η έλλειψη καυσίμων ειδικά είναι ολοένα πιεστικότερο πρόβλημα, καθώς χωρίς αυτά δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν όσα νοσοκομεία είναι ακόμα ανοικτά, ούτε μπορούν να ανεφοδιαστούν οχήματα με τα οποία διανέμονται τρόφιμα και άλλα απαραίτητα.

Τεχνητή προβλήτα που εγκαταστάθηκε προσωρινά από τον αμερικανικό στρατό στα παράλια της Γάζας για να διευκολύνει παραδόσεις υλικού επέτρεψε χθες Κυριακή να φθάσουν 252 τόνοι τροφίμων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε χθες το Αμπού Ντάμπι. Από την πλευρά του το βασίλειο της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως τρία στρατιωτικά αεροσκάφη —μεταγωγικά της Ιορδανίας, της Γερμανίας και της Αιγύπτου— προχώρησαν σε νέες ρίψεις βοήθειας.

Όμως τα Ηνωμένα Έθνη δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι μόνο το άνοιγμα των χερσαίων περασμάτων μπορεί να επιτρέψει παραδόσεις βοήθειας στην ευρεία κλίμακα που απαιτείται.

Για ακόμη μια φορά, χθες ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ο Μάρτιν Γκρίφιθς, προειδοποίησε εναντίον των δυνητικά «αποκαλυπτικών» συνεπειών που θα έχει το κλείσιμο των χερσαίων διελεύσεων.

Οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια προοριζόμενη για τη Λωρίδα της Γάζας υπέστη με τη σειρά της επίθεση χθες, κάτι που είχε ήδη συμβεί σε άλλες, όμως ισραηλινοί πασιφιστές που τη συνόδευσαν για να την προστατεύσουν διαβεβαίωσαν πως δεν καταστράφηκε παρά μικρή ποσότητα των τροφίμων που μετέφεραν κάπου τριάντα φορτηγά.

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, εξέφρασε εξάλλου την «απόλυτη αλληλεγγύη» της στο Ιράν, όπου χθες συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, τον υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλους αξιωματούχος — σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, είναι όλοι νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.