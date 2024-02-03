Agrotica: Προγράμματα κατάρτισης για 15.000 γεωργούς από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα ως το 2025

Σε 14.627 ανέρχονται οι δικαιούχοι που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης των νέων γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία υλοποιεί πανελλαδικά ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, «με στόχο να μπορούν οι νέοι του πρωτογενούς τομέα να ανταποκριθούν στο ρόλο του αγρότη-επιχειρηματία και να αυξήσουν την ικανότητά τους ως προς την αφομοίωση των ψηφιακών και τεχνολογικών εξελίξεων», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του φορέα, καθ. Σέρκος Χαρουτουνιάν.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα επισημαίνει ότι ανάμεσα στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, εξέχουσα θέση κατέχει το ζήτημα της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού.

Όπως εξηγεί, με βάση τα ηλικιακά στατιστικά στοιχεία, το 61% των ηγετών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι άνω των 55 ετών, «στοιχείο που σχετίζεται με την επιφυλακτικότητα και απροθυμία των νέων να ενταχθούν στον πρωτογενή τομέα, εξαιτίας της μειωμένης ελκυστικότητας του επαγγέλματος του αγρότη. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται παράπλευρα προβλήματα όπως η σταδιακή εγκατάλειψη (και αλλαγή χρήσης) της αγροτικής γης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μια επιπλέον πρόκληση, αφορά κατά τον ίδιο, αφενός η αλλαγή του χαρακτήρα της αγροτικής εργασίας, αφού πλέον οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν λάβει χαρακτήρα επιχείρησης, και αφετέρου η ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

«Σήμερα, οι νέοι γεωργοί θα πρέπει να έχουν, τόσο τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταποκριθούν στο ρόλο του αγρότη-επιχειρηματία, όσο την ικανότητα αφομοίωσης των ψηφιακών και τεχνολογικών εξελίξεων», υπογραμμίζει. Σημειώνει ότι στους προαναφερόμενους τομείς η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού ποσοστού εκπαίδευσης των αγροτών, αφού μόνο το 6,8% του συνόλου τους έχει λάβει πλήρη αγροτική εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 24,2% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ. Προσθέτει δε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών δεν έχει το γνωσιακό υπόβαθρο για να χρησιμοποιεί το νέο τεχνολογικό και ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ επισημαίνει ότι μεγάλη μερίδα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα «δεν είναι εκπαιδευμένο και δεν διαθέτει το κατάλληλο μορφωτικό υπόβαθρο για να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις».



Τα 819 προγράμματα που θα «τρέχουν» μέχρι το τέλος του 2025

Οι καταρτίσεις των νέων αγροτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων, ξεκίνησαν πανελλαδικά στις 29/1 και αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2025, σύμφωνα με με τον κ. Χαρουτουνιάν. Όπως εξηγεί, συνολικά θα υλοποιηθούν 819 προγράμματα κατάρτισης που θα καλύπτουν όλη την εδαφική επικράτεια της χώρας και αφορούν την φυτική, ζωική παραγωγή και τη μελισσοκομία, «προσφέροντας στους 14.627 δικαιούχους - πέραν της σημαντικής οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) - κατάρτιση συνολικής διάρκειας 150 ωρών, από τις οποίες ένα σημαντικό μέρος υλοποιείται στο πεδίο».

Βέβαια, παράλληλα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημιουργεί και υλοποιεί νέα προγράμματα κατάρτισης που καλύπτουν σύγχρονους τομείς της αγροτικής παραγωγής, όπως - μεταξύ άλλων - η γεωργία ακριβείας για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, το πράσινο πιστοποιητικό για την ενσωμάτωση φιλοπεριβαλλοντικών αειφόρων πρακτικών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μεθόδων για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών μέσων. Μάλιστα, «ένα σημαντικό πλεονέκτημα των παραπάνω προγραμμάτων αφορά το γεγονός ότι η υλοποίηση ενός μεγάλου μέρους τους γίνεται στο πεδίο».

Επιπλέον, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αυτή τη στιγμή, εκπονεί νέα εξειδικευμένα προγράμματα για τους εργάτες γης, ανάλογα με τον παραγωγικό κλάδο στον οποίον έχουν ενταχθεί.

Για το πεδίο κατάρτισης-επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων, ο κ. Χαρουτουνιάν τονίζει ότι «για την επιτυχία του θεσμού κρίνεται απαραίτητη η συνεχής ενημέρωσή τους για τις νέες κατευθύνσεις και τους κανονισμούς της ΕΕ, τις νέες τεχνολογικές καινοτομίες και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, όπως και οικονομικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ή τη ζήτηση, τις εμπορικές προοπτικές και τις διαδικασίες προώθησης των αγροτικών προϊόντων».



Πεπραγμένα της τελευταίας διετίας

Στον τομέα της αγροτικής εκπαίδευσης, επισημαίνει ο κ. Χαρουτουνιάν, κατά την τελευταία διετία, τα έξι μεταγυμνασιακά αγροτικά εκπαιδευτήρια (επιπέδου 3) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξελίχθηκαν σε μεταλυκειακά ΔΙΕΚ-Δημόσια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (επιπέδου 5). Κύριος στόχος ήταν η αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών τους, με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών και καινοτομικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα εργαστήρια και αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική τους υποδομή.

Οι προαναφερόμενες δράσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από το 2021 τα ΔΙΕΚ μετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+, δίνοντας σε όλους τους σπουδαστές την ευκαιρία μετάβασης και παραμονής σε αντίστοιχες δομές των χωρών της ΕΕ, «εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να προσφέρουν σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στον πρωτογενή τομέα της χώρας», καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

