«Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες τους, ειδικά στη Θεσσαλία. Πολλές φορές έχουν ξεπεράσει και τις δυνατότητές τους για να σταθούν όρθιοι, αλλά αυτή η κυβέρνηση, αυτά που λέει τα κάνει» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Μιλώντας εφ όλης της ύλης σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για τους αγρότες θα εφαρμοστούν, και προσέθεσε ότι η επόμενη υπόσχεση της κυβέρνησης είναι: "όλα όσα λέμε και για την προστασία των προϊόντων τους και για την έμφαση που δίνουμε στην ΚΑΠ και στην ευρωπαϊκή πολιτική θα τα κάνουμε πράξη". Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι με διάλογο "μπορούμε να πάμε παρακάτω" και έστειλε ένα μήνυμα στους αγρότες λέγοντας: "Σεβόμαστε πλήρως τα αιτήματά τους, αλλά οι αντοχές είναι αυτές και δεν θα έχουμε άλλο μέτρο».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή, ο οποίος - όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος - υπενθύμισε μια πολιτική που εφαρμόζεται. «Όχι τώρα που έχουμε μπλόκα, αλλά από την πρώτη στιγμή. Και βέβαια ανακοίνωσε κάποιες παρεμβάσεις περαιτέρω σχετικά με το ρεύμα, 10% μείωση τους μήνες που έχουνε μεγαλύτερη κατανάλωση και παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση μεσοσταθμικά 30% τα επόμενα άμεσα χρόνια, όχι σε κάποια χρόνια μετά. Παρεμβάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιστροφή, 82 εκατομμύρια ευρώ το κόστος αυτής της παρέμβασης. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση ως προς το θέμα των αποζημιώσεων που επεκτάθηκαν έως 5 και 10.000 ευρώ η πρώτη αρωγή, για να έχει ρευστότητα ο αγροτικός κόσμος. Και βέβαια όλα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Σκυλακάκη και νομοθετούνται για την απαγόρευση διακοπών ρεύματος και διακανονισμούς για επτά χρόνια».

Αναφερόμενος στην βομβιστική ενέργεια τα ξημερώματα στο υπουργείο Εργασίας, στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τον προβληματισμό του επισημαίνοντας ότι «προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, προφανώς είναι κάτι που ανήκει σε αυτό που λέμε "βαρύ έγκλημα"» και προσέθεσε:

«Προφανώς όλα τα χτυπήματα, ειδικά όταν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, έχουν τη σημασία τους, τη σοβαρότητά τους, δεν το συζητώ. Αλίμονο αν μέσα στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας μας δεν μας ανησυχούσε. Αλλά είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία λόγω των πολλών επιτυχιών που έχει. Αυτός είναι ο ρόλος της, προφανώς και θα αξιολογηθούν και λάθη και παραλείψεις. Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να σχολιάσουμε τα πορίσματα. Πάντα τα λάθη και οι παραλείψεις, όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν, εξετάζονται και διερευνώνται».

Ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε την ενέργεια του "Ρουβίκωνα" έξω από το σπίτι του πρύτανη του ΕΜΠ, είπε ότι δεν υπάρχουν νόμιμες καταλήψεις, και αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την παιδεία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το χαρακτήρισε "ιστορικό" επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω στα σχέδια της.

«Επίκειται μια νομοθέτηση ενός ιστορικού νομοσχεδίου. Και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για τα δημόσια πανεπιστήμια, που θα λάβουν περίπου 1 δισ. ευρώ, που θα πάρουν ελευθερίες και δύναμη που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες, σε συνέχεια της σημαντικής αύξησης της χρηματοδότησής τους κατά 50% μέσα σε τέσσερα δύσκολα χρόνια εισαγόμενων κρίσεων. Το πρώτο, λοιπόν, και σημαντικότερο, είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο, όσο και αν κάποιες νοσηρές μειοψηφίες επιμένουν, θα περάσει. Θα περάσει γιατί είναι στο πρόγραμμα το προεκλογικό, γιατί ήταν υπόσχεση της κυβέρνησης. Θα περάσει γιατί το θέλει - και θα το δείξει στην πράξη - η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα περάσει γιατί το θέλει η κοινωνία. Δεύτερο δεδομένο, ότι οφείλει το κράτος να διασφαλίσει το εξάμηνο και την εξεταστική των φοιτητών. Για αυτό και ο υπουργός Παιδείας έδωσε ένα πλήρες οπλοστάσιο. Τρίτον, καταλήψεις. Δεν υπάρχει, καταρχάς, νόμιμη κατάληψη, να συνεννοηθούμε. Δεν μπορεί να αποδεχόμαστε τον Ποινικό Κώδικα, τους νόμους του κράτους α λα καρτ. Ή τους αποδεχόμαστε εν συνόλω, ή αν δεν τους αποδεχόμαστε, έχουν πρόβλημα όσοι δεν τους αποδέχονται» είπε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με τα όσα είπε για τις καταλήψεις σημειώνοντας: «Το να ακούμε το 2024, 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, τον δήμαρχο Αθηναίων να κατηγοριοποιεί τις καταλήψεις, να αρχίσουμε να κατηγοριοποιούμε και τις ληστείες και τις δολιοφθορές, να αρχίσουμε να δίνουμε δηλαδή πολιτικό πρόσημο σε μια παράνομη πράξη».



