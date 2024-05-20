Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι και σήμερα Δευτέρα η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα, προβλήματα θα συναντήσετε:

- στα δύο ρεύματα του Κηφισού

- στα δύο ρεύματα της Αττική οδού προς κόμβο Κηφισίας

- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

- στην άνοδο Κηφισίας από την Κατεχάκη στην Αττική Οδό

- στους καθοδικούς άξονες Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού

- στην Κατεχάκη και την Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία

- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο

