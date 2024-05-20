Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυξημένη είναι και σήμερα Δευτέρα η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Συγκεκριμένα, προβλήματα θα συναντήσετε:
- στα δύο ρεύματα του Κηφισού
- στα δύο ρεύματα της Αττική οδού προς κόμβο Κηφισίας
- στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
- στην άνοδο Κηφισίας από την Κατεχάκη στην Αττική Οδό
- στους καθοδικούς άξονες Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού
- στην Κατεχάκη και την Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο
Πηγή: skai.gr
