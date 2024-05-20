Survivor 2024: Νέα εβδομάδα, νέες ομάδες, νέος υποψήφιος

Με αλλαγές ξεκίνησε η νέα αγωνιστική εβδομάδα του Survivor. Αρχικά η Δώρα μετακινήθηκε από τους Κόκκινους στους Μπλε για να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία.

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες έκαναν την καθιερωμένη πλέον επιλογή Τούρκων παικτών. Σημαντικό κρητίριο στις επιλογές τους δεν ήταν τόσο η αγωνιστικότητα, αλλά η χημεία και η καλή παρέα.

Όπως συνηθίζεται, ο αγώνας ήταν αρκετά έντονος, όχι μόνο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους Έλληνες παίκτες, αλλά και από τους Τούρκους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τους τραυματισμούς, αρχικά της Ντάμλα...

... και στη συνέχεια της Ναγκιχάν, που ήταν και εμφανώς σοβαρότερος.

Στα αγωνιστικά οι Κόκκινοι ήταν αισθητά καλύτεροι και δεν αγχώθηκαν πολύ μέχρι να φτάσουν στο τελικό 12.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε οι ηττημένοι Μπλε έπρεπε να υποδείξουν έναν υποψήφιο. Οι επιλογές περιορισμένες καθώς η ομάδα αποτελείται από τους τρεις άνδρες και την ήδη υποψήφια Δώρα. Αυτός που ψηφίστηκε ήταν ο Σταμάτης.



Πηγή: skai.gr

