Τα προβλήματα της ανασφάλειας είναι αυτά που κινητοποιούν τον κόσμο, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, επισημαίνοντας ότι μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου, που ήταν το σύστημα ανοικτό, υποβλήθηκαν 33.000 αιτήσεις από τους αγρότες της Θεσσαλίας οι οποίοι έχουν πάρει προκαταβολές μέχρι στιγμής, ύψους 160 εκατ.

Παράλληλα, ο κ. Αυγενάκης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, συνολικά όλα τα συναρμόδια υπουργεία, όχι μόνο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν δώσει περίπου μισό δισεκατομμύριο στον θεσσαλικό κάμπο.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν άλλα 16 με 17 εκατομμύρια αυτοί που δεν ήταν ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ ενώ 2,5 εκατομμύρια θα δοθούν στους αλιείς του Παγασητικού, της Λάρισας ή των Σποράδων. Παράλληλα, επιταχύνεται το πρόγραμμα πληρωμών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, των παραγωγών με δεντροκαλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό πριν την κακοκαιρία Daniel.

Ο κ. Αυγενάκης είπε ότι οι προκαταβολές που έχουν δοθεί είναι κατά 40% παραπάνω από ότι στον Ιανό και οι εξοφλήσεις θα γίνουν ως τις 30 Ιουνίου παρότι η ΕΕ έλεγε ότι λόγω του μεγέθους της καταστροφής υπάρχει περιθώριο 4ετίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε επίσης ότι όποιος επιθυμεί συζήτηση είναι ευπρόσδεκτος, διευκρινίζοντας ότι πλειονότητα των θεμάτων που αναδεικνύονται ως αιτήματα, δεν άπτονται υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο ακόμη και γι΄ αυτά, το υπουργείο είναι πρόθυμο να συζητήσει.



