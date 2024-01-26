Αχτσιόγλου στον ΣΚΑΪ: Οι ευρωεκλογές είναι μία κρίσιμη αναμέτρηση στην οποία θα αποτυπωθεί η δυναμική μας

Για τους στόχους της Νέας Αριστεράς με χρονικό ορίζοντα τις ευρωεκλογές, τον Στέφανο Κασσελάκη αλλά και τη στάση της ΚΟ στο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε η κα. Αχτσιόγλου στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Ο στόχος της Νέας Αριστεράς είναι να εκλέξει ευρωβουλευτή ή ευρωβουλευτές στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Η Νέα Αριστερά συγκροτήθηκε σε ΚΟ πριν από ενάμιση μήνα, πρόκειται για καινούργια προσπάθεια. Το διάστημα αυτό είναι σημαντικό με περιοδείες και συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου όπως επίσης υπάρχει ένα κομμάτι που μας παρακολουθεί θετικά ακόμα και αν δεν δηλώνει ότι θα μας ψηφίσει» είπε η κα. Αχτσιόγλου.

«Στο επόμενο διάστημα αυτό που προέχει είναι να πείσουμε τον κόσμο να μας εμπιστευτεί καθώς πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια με προοδευτικές θέσεις που μπορούν να ασκήσουν μία σύγχρονη αντιπολιτευτική στάση απέναντι στη ΝΔ. Όσο περνάει ο καιρός η σχέση εμπιστοσύνης εδραιώνεται».

«Ο οδικός χάρτης είναι να έχουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 80 ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα, να κάνουμε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη και ολοκλήρωση τον Σεπτέμβριο του νέου κόμματος. Οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές γιατί θα πρόκειται για την πρώτη αποτύπωση της δυναμικής».

Για ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασίες

Αναφορικά με τη δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, η κα. Αχτσιόγλου είπε «δεν τίθεται ζήτημα ικανοποίησης ή μη. Η αποχώρησή μας από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ζήτημα συνείδησης, δεν θα κριθεί, έχει ήδη κριθεί, δεν μπορούσαμε να συμπορευθούμε πια σε αυτόν τον χώρο για λόγους πολιτικούς αλλά και συνύπαρξης.

Για το ζήτημα μελλοντικών συνεργασιών με άλλα κόμματα, η κα. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «οι συνεργασίες δεν πρέπει να είναι κορυφής μεταξύ προέδρων, αλλά αφορούν στο πως θα χτίσεις μελλοντικές δυναμικές» και πρόσθεσε ότι «εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε κοινωνικές συμμαχίες».

Η κα. Αχτσιόγλου παράλληλα απέρριψε οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «με τον κ. Κασσελάκη υπάρχει απόσταση που έχει να κάνει με το ύφος και το ήθος».

Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Για τον γάμο των ομόφυλών ζευγαριών είπε ότι «είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα που είμαστε τόσο ξεκάθαρο στο ζήτημα. Οποιαδήποτε αναγνώριση ατομικού δικαιώματος θα τη στηρίξουμε επί της αρχής. Καλό θα ήταν να ήταν πλήρης αυτή η αναγνώριση. Γίνεται διάκριση με τη δημιουργία οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

